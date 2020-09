No permitiremos más desprestigio de la cultura maya:INAH

Representantes del sector empresarial y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) reprueban la violación a las medias sanitarias establecidas por la Secretaría de Salud federal en las zonas arqueológicas y subrayan la incoherencia de la secretaria de turismo, Michelle Fridman Hirsch al permitir que sus invitados, los “influencers” hayan proyectado una pésima imagen de Yucatán ante sus “millones” de seguidores en el marco del Día Mundial del Turismo.

Empresarios y sociedad yucateca en general, lamentan que el gobernador Mauricio Vila Dosal siga permitiendo que se dañe la imagen del Mundo Maya que no solo abarca Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, sino también a Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador.

Aunque Fridman intentó defender a sus invitados, el delegado del INAH en Yucatán Eduardo López Calzada, subrayó que “lo sucedido, es un asunto de salud pública, donde la nueva normalidad implica nuevas formas de visitar lugares públicos, los cuales no se miden por likes, followers, reviews o cualquier otra métrica de redes sociales, por lo que reiteramos al público en general que debe apegarse a las indicaciones de cada sitio arqueológico y museo del INAH”.

Enfatizó que en el INAH “no nos prestaremos a estrategias publicitarias con intenciones políticas y/o mediáticas de cualquier funcionario (a) público (a) que pretenda hacer de esta situación un uso distinto al que ya se han hecho declaraciones y aclaraciones”.

El sindicato de trabajadores del INAH expone que “como parte de nuestro trabajo en la Comisión, al escuchar las problemáticas de los trabajadores y trabajadoras en las zonas arqueológicas, como la falta de radios para comunicación y apoyo mutuo en situaciones de riesgo, se dan ejemplos y siendo más claro, el que protagonizaron las personas denominadas influencers, que se salen de control por falta de comunicación al momento, entre los distintos lugares en los que un solo trabajador tiene enfrentar, como malas conductas ya relatadas de no respetar los señalamientos de los custodios que ahí laboran.

“Insistimos una y otra vez, no se cuestiona ninguna estrategia de promoción turística, ni metodologías de mercados, o quiénes cumplen o no con un perfil de difusión, etc. Esos aspectos no entran en nuestra jurisdicción de trabajo por lo que no es ni será de nuestra incumbencia hacer señalamiento alguno. Nuestro primer comunicado y el presente es rechazar enérgicamente cualquier conducta contraria a los mecanismos y protocolos establecidos para cada zona arqueológica y museo a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en la cual, la Comisión de Seguridad y Salud de los trabajadores del INAH, es la facultada de hacer llegar, cumplir y verificar cada una de las medidas de reapertura y nueva normalidad”.

Agregó que hace un llamado al público en general, a que cuando nos visiten en Zonas Arqueológicas y Museos del país, pero especialmente de Yucatán, respeten irrestrictamente las normas, reglamentos y protocolos de cada sitio arqueológico y museo, como es guardar en todo momento y al interior del recinto, la sana distancia, el uso de cubre bocas, el recorrido establecido sin la invasión de áreas acordonadas y siguiendo las indicaciones del personal de custodia del lugar, aspectos que no sólo están señalados en el sitio y en nuestro primer comunicado, cuestión que no se acotaron y que se hace constar en las propias fotos y videos del grupo señalado, sin justificación alguna.

Inconformidad de empresarios

Los presidentes del Consejo Empresarial Turístico (Cetur) Jorge Carrillo Sáenz; La Asociación Mexicana de Hoteles de Yucatán, Héctor Navarrete Medina y la Asociación de Agencias Promotoras de Turismo de Yucatán A.C., que encabeza Luis Herrera Albertos, señalaron que es imperioso establecer una mayor calidad y supervisión en las personas y los contenidos que se utilizan para promover el turismo.

La polémica se originó con la visita los días 25, 26 y 27 de septiembre -Día Mundial del Turismo-, de “influencers” que vinieron para promover al estado en redes sociales pero, además de ocasionar un incidente en Uxmal al no respetar las medidas sanitarias, dejaron entrever su falta de conocimiento al trasmitir videos de Izamal, diciendo que se trata de una hacienda ubicada en un pueblito, cuando el Convento de San Antonio de Padua, es uno de los cinco más antiguos de la Península y cuenta con el atrio más grande de toda América.

Critican a Sefotur

Promoción de Yucatán en pasadas administraciones

A diferencia de los errores de la señora Fridman, en administraciones pasadas la promoción turística de Yucatán basada en espectáculos musicales ha sido protagonizada por figuras de talla mundial teniendo como escenario la ciudad maya de Chichen Itzá -declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad y Séptima Maravilla del Mundo- en donde se han presentado:

LUCIANO PAVAROTTI

Abril de 1997

El tenor italiano Luciano Pavarotti ofreció un recital de arias de ópera, canciones napolitanas y mexicanas en un concierto que tuvo como escenario las majestuosas pirámides de la zona maya de Chichen Itzá.

PLACIDO DOMINGO

Mayo del 2008

La voz clásica de Plácido Domingo rompió el silencio en la zona maya de Chichén Itzá, un escenario cargado de historia, en donde inició su actuación en medio de una ligera lluvia que obligó a que cambiar la programación del "Concierto de las Mil Columnas" mismo que fue seguido por más de 6.000 personas, entre las que estaba la primera dama de México, Margarita Zavala.

ELTON JOHN

Abril del 2010

La estrella inglesa del pop, Elton John hizo cantar a más de 7.000 personas en el bello escenario de Chichén Itzá, antigua ciudad maya, en el sureste de México, en un concierto nocturno llamado "Noche de sol".

Octubre del 2010

SARAH BRIGHTMAN

En el marco de la última presentación de su gira «Live in concert» por México y Latinoamérica, Sarah Brightman transformó los vestigios prehispánicos de Chichén Itzá en un escenario natural.

Acompañada del contratenor Fernando Lima y el tenor Erkan Aki, la soprano inglesa, invocada por sus canciones y el misticismo del Templo de Kukulcán, protagonizó una noche de hechizo y seducción.