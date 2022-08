‘No me oculto’: suegra de Óscar Gabriel; su novia le ruega que regrese

En un mensaje dirigido exclusivamente a Óscar Gabriel González Fernández, Yesenia Noemí Solís Sánchez, quien fuera la suegra del adolescente veracruzano desaparecido en Yucatán desde el 12 de junio, le rogó al menor de edad que se ponga en contacto con ella o se entregue a las autoridades, encargadas de investigar la ubicación de su paradero.

En entrevista exclusiva con La Verdad Noticias, la mujer que ha sido señalada en múltiples ocasiones por la madre del menor de edad y su abogada, Margarita Fernández Juárez y Dariana Quintal Narváez, como sospechosa de estar ocultando a Óscar Gabriel, descartó estar involucrada en la supuesta fuga del menor de edad y dijo desconocer la ubicación del mismo.

“Estarás preguntándote por qué hasta ahora doy señal de interés, de preocupación, la última vez que nos vimos fue cuando se dieron los sucesos y fue en el Prodennay, yo tuve la oportunidad de tener un acercamiento y poder expresarte mi amor, mi cariño y pedirte que resistieras y que tuvieras calma, que yo buscaría las mil formas de sacarte de ahí, no lo conseguí, perdóname, tú lo hiciste solo”, mencionó Solís Sánchez, quien dijo tener sentimientos encontrados y aseguró no juzgar la decisión del adolescente de 15 años.

El viaje de la suegra de Óscar Gabriel a Xalapa

Acompañada de su hija e hijo, quienes a finales de abril del presente año la acompañaron a Xalapa, por invitación de Óscar Gabriel, aseguró conocer las razones de la supuesta fuga de la Casa Hogar Moisés, donde el menor de edad se encontraba resguardado desde el 1 de mayo por órdenes del Gobierno del Estado.

“Quiero expresarte que lamento todo lo que ha estado sucediendo, lo que sucedió, pero creo que no es tarde hijo, donde quiera que estés, háblame, habla conmigo, haz valer tu integridad, tu voz y tus decisiones”, manifestó.

Aunque se negó a hacer comentarios acerca de la familia de Óscar Gabriel y los señalamientos que se han hecho en su contra, Yesenia Noemí insinuó que el menor veracruzano, con el que su hija de 14 años mantuvo contacto por más de un año, no recibía atención médica, ni educación, situación que se ha complicado con su desaparición.

Le pide que la busque

Con los ojos cerrados, la mujer solicitó al adolescente que la busque a través de su número celular o se comunicara con el comandante Carlos Flores Moo, subsecretario de la Policía Estatal de Investigación (PEI), en lugar de que se ponga en contacto con su familia biológica, que lo busca en Mérida desde el 21 de julio.

“Comunícate hijo, contáctate, queremos, necesito, necesito tener la certeza de que estás bien, elige si quieres hablar conmigo, si no quieres hablar conmigo, hazlo con esta persona, él está dispuesto a ayudarte y a escucharte”, abundó.

Sin temor a ser declarada como responsable de la desaparición del menor de edad, Solís Sánchez refirió que en caso de que Óscar Gabriel decida ponerse en contacto con ella y no con el agente investigador o su familia, ella está dispuesta a proporcionar cualquier información clave que ayude a dar con su paradero ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán.

Suegra de Óscar Gabriel: "He colaborado"

En ese sentido, explicó que ella ha sido colaborativa en el proceso de investigación para ubicar al adolescente, respondiendo a todos los cuestionamientos que “mucha gente” le ha hecho en su casa y en la Fiscalía.

“He contestado cada pregunta, cada duda, cada sospecha, no me estoy ocultando, me he mantenido al margen, no soy indiferente a las cosas que se han dicho de mí, pero no voy a hacer ningún comentario con respecto a eso”, recalcó.

“Aquí el objetivo es Gabriel y temo más por su seguridad de él, qué va a suceder si él llega a contactarnos, si él decide hablar con esta persona, que, si de verdad será escuchado, será atendido y tomado en cuenta su voz y sus decisiones”, abundó.

Al cuestionar directamente sobre si sabe en dónde se encuentra Óscar Gabriel o si ayudó a que el menor escapara de la casa hogar ubicada en la carretera Mérida-Valladolid, Solís Sánchez enfatizó en que “por supuesto que no” sabe nada de él, desde que lo dejó en manos de la Fiscalía, deslindándose de las acusaciones en su contra.

‘Te extrañamos, te amamos’

La hija de Yesenia, quien sostuvo una relación a distancia a través de internet con el adolescente veracruzano, dirigió un mensaje autorizado por su madre, en el cual le pidió a Óscar Gabriel y a “todas las personas que sean víctimas de maltrato”, que sean fuertes, inteligentes y que no se dejen ante la violencia de sus padres o cuidadores.

“Para Óscar Gabriel, solamente te pido que estés tranquilo, pido que estés en paz, feliz y quiero que vuelvas, te extraño, te extrañamos, quiero abrazarte y sentir que estás bien, no solamente un video me hace sentir tranquilidad, yo quiero verte físicamente”, comentó.

Finalmente, la menor de edad que responde al nombre de Karla, agregó que durante el tiempo que no ha podido ponerse en contacto con él, ha sido “una eternidad y un infierno” para ella y su familia.

¿Qué pasó con Óscar Gabriel?

Óscar Gabriel González Fernández es un adolescente de 15 años originario de Xalapa, Veracruz, criado por su madre Margarita Fernández y cuidado por su tía Rocío, en el Estado de México, durante su infancia y adolescencia.

El menor de edad conoció a su novia virtual a través de las redes sociales y luego de casi un año platicando a través de internet, la invitó a visitarlo en su ciudad natal, encuentro que se concretó a finales de abril del año actual.

Estando en la ciudad veracruzana, Yesenia Noemí y su hija convencieron a Margarita de viajar junto con su hijo a Mérida, absorbiendo los gastos de traslado y hospedaje. Fue así como el menor de edad llegó a la capital yucateca para pasar unos días de asueto.

Ya estando en Yucatán, la madre de la menor de edad le propuso a Margarita que Óscar Gabriel se quedara a vivir en Yucatán, con la promesa de encontrarle una escuela, trabajo y dónde vivir, pero la madre del menor no accedió y esto originó una discusión intrafamiliar.

Fue así como el 30 de abril, madre e hijo discutieron y ella le propinó una serie de bofetadas, que provocaron que el menor huyera por cerca de 16 horas del domicilio en donde se estaban hospedando.

Luego de la intervención de la Policía Estatal y su posterior ubicación, el menor de edad y su madre acudieron al DIF de Yucatán, mientras que Yesenia Noemí interpuso una denuncia por violencia familiar, que detonó la separación de la familia por órden de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Prodennay) de Yucatán.

Óscar Gabriel quedó bajo la tutela del Estado y fue resguardado en la casa hogar Moisés, desde el 1 de mayo, lugar de donde supuestamente se fugó durante la madrugada del 12 de junio.

A pesar de que la Prodennay y la FGE tuvieron conocimiento del extravío, no se emitió la alerta ámber sino hasta 39 días después, cuando la familia de Óscar Gabriel tuvo conocimiento de que el estado de Yucatán había extraviado al adolescente.

Nada se supo acerca de su paradero o de su integridad, sino hasta que el 10 de agosto se publicó un video en la plataforma de Youtube, con un audio en donde el menor de edad asegura estar bien, intentando exculpar a la familia de Solís Sánchez sobre su desaparición.

Ante la lentitud de las investigaciones por parte de la FGE, Margarita, Rocío y la abogada Quintal Narváez decidieron manifestarse durante el informe de actividades del alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, para exigir que se les entregue al menor de edad “vivo, sano y completo”.

Fue gracias a dicha protesta que las autoridades municipales y estatales decidieron hacerle caso a la familia Fernández Juárez, programando una reunión con el Fiscal General, Juan Manuel León León, el comandante de la PEI, Carlos Flores Moo y la secretaria general de Gobierno, María Dolores Fritz Sierra, misma que se llevó a cabo el pasado martes.

Cronología: Día por día

La siguiente es la cronología de lo que ha que sucedido en el caso de Óscar Gabriel:

2021

Yesenia Noemí, madre de la novia de Óscar Gabriel, afirma que desde el 2021 ambos

comenzaron una relación a distancia. Él estaba en la Ciudad de México y ella en Mérida.

2022

ABRIL

20.- La suegra de Óscar toma su camioneta y conduce 15 horas hasta Xalapa, para

que su hija menor conociera a su novio virtual.

24.- Óscar Gabriel y su madre son convencidos por la familia de la novia de visitar

Mérida, así que se suben al auto y viajan juntos.

29.- Óscar se pelea con su madre porque no le da permiso de quedarse en Mérida

con su novia. Ella le da una bofetada. Él escapa durante 16 horas.

30.- La suegra interpone una denuncia contra la madre de Óscar Gabriel por

violencia familiar. Horas después es localizado el menor e interviene el DIF de Yucatán.

MAYO

1.- Óscar Gabriel ingresa a la Casa Hogar Moisés por orden de la Procuraduría de

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán (Prodennay).

17 y 26.- Eloísa Fernández Juárez, tía de Óscar Gabriel, viaja a Mérida para

solicitar la custodia provisional del menor y visitarlo en la Casa Hogar.

JUNIO

12.- Durante la madrugada, Óscar Gabriel se levanta, va al baño y escapa de la

Casa Hogar.

JULIO

18.- La tía Eloísa llama a la Casa Hogar para pedir que la dejen visitar a Óscar

Gabriel, pero le notifican que su sobrino desapareció hacía más de un mes.

20.- Después de 39 días de desaparecido, la Fiscalía de Yucatán emite la Alerta

Amber.

21.- La madre de Óscar Gabriel y su tía se manifiestan frente al Palacio de

Gobierno de Yucatán.

28.- La familia de Óscar Gabriel reparte la ficha de desaparición en centros

comerciales de Mérida.

31.- La familia de Óscar lleva el caso ante la Comisión Estatal de Derechos

Humanos.

AGOSTO

4.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Yucatán emite una

medida cautelar en torno al extravío de Óscar Gabriel.

5.- Organizaciones que conforman Alerta Temprana Red de México solicitan la

intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

8.- La abogada del caso, la madre y tía de Óscar Gabriel acuden al Palacio de

Gobierno y piden al gobernador Mauricio Vila que se aclare el caso.

10.- La unidad de Personas Desaparecidas de Yucatán atrae el caso.

13.- Circula un audio de más de una hora, grabado por Óscar Gabriel, acusando a su familia de malos tratos y violencia. Da su versión de los hechos.

21.- Margarita Fernández Juárez inicia un plantón frente al Palacio de Gobierno en Mérida.

22.- Margarita Fernández Juárez irrumpe en el informe del alcalde de Mérida Renán Barrera, quien le ofrece recibirla. El gobernador Mauricio Vila, ignora su petición.

23.- La familia de Óscar Gabriel se reúne con el fiscal de Yucatán, Juan Manuel León León.

24.- Yesenia Solís, suegra de Óscar Gabriel, contacta a La Verdad, para enviarle por este conducto un mensaje a Óscar Gabriel, pidiéndole que aparezca.

“He colaborado, ha ido mucha gente a mi casa, nunca les he cerrado las puertas, he contestado cada pregunta, cada duda, cada sospecha, no me estoy ocultando, me he mantenido al margen, no soy indiferente a las cosas que se han dicho de mí, pero le repito, no voy a hacer ningún comentario con respecto a eso”.



“Por mí no, temo por mis hijos, por mí muchacha, que es menor de edad, por todo lo que se ha estado diciendo, que tampoco entraré en detalles porque todo mundo sabe y más que nada el objetivo aquí es Gabriel y temo más por su bienestar de él.”

Yesenia Noemí Solís Sánchez, suegra de Óscar Gabriel.

