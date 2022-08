‘No me busquen, estoy bien’: dice Óscar Gabriel desde su 'escondite'

Óscar Gabriel González Fernández, el chico de 15 años que desapareció en Mérida desde el 12 de junio, envió una carta y un audio a La Verdad para contar su versión y decir que está bien, que está feliz y que se siente libre lejos de su mamá, Margarita Cecilia Fernández Suárez.

Su desaparición ganó interés público, pues durante 68 días no se supo nada de él. El último dato que había era que Óscar Gabriel se escapó de la Casa Hogar Moisés, donde estaba bajo la tutela del Estado, luego de que el DIF de Yucatán lo separara de su mamá por presunta violencia doméstic

Pero ayer hizo llegar su versión en un audio de una hora 32 minutos y 10 segundos que fue subido a YouTube con el título “Importante”.

“Estoy bien, de verdad. Si quieren ayudar, pues ayuden a otras personas que de verdad necesitan ayuda a sus casos. Yo estoy bien y no necesito ayuda”, dice.

En la grabación se dirige a su madre y expone una vida complicada a su lado. Recuerda cómo supuestamente lo maltrataba, lo insultaba y lo humillaba en cada oportunidad, por eso quería escapar y por eso, también, una vez intentó quitarse la vida.

“Tenía unos 11 o 12 años. Obviamente no sabía cómo, pero quería”.

La madre, tras confirmar que sí se trata de su hijo, dice sentir tristeza y preocupación. Cree que Óscar Gabriel está siendo manipulado.

“Lo escucho triste, lo escucho presionado, alcanzamos a percibir que está con otras personas, no sabes si realmente él es el que hace todo el audio, se oye distorsionado. Tengo miedo de que las personas que lo tengan puedan hacer algo en contra de su seguridad física, tengo un poco de tranquilidad porque ya lo escuché”

BÚSQUEDA DE ÓSCAR GABRIEL ES PRIORITARIA: FGE

El comandante de la Unidad Antisecuestros de la Fiscalía General del Estado, Ángel Santos, dice que la localización de Óscar Gabriel está siendo atendida con carácter de prioritario y que están participando otros departamentos como la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, la Policía Estatal de Investigación, la Policía Cibernética, Alerta Amber Estatal y Alerta Amber Nacional.

También existe una estrecha colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública, con las autoridades de los estados vecinos de Quintana Roo y Campeche, así como con la Fiscalía de Veracruz, al ser su entidad de procedencia.

Santos dice que es cuestión de tiempo para que las unidades de inteligencia cibernética den con su paradero.

Una historia de amor a distancia

Óscar Gabriel, de 15 años, conoció a una chica de su edad por Internet en 2021, en pleno confinamiento por covid-19. Él vivía en la Ciudad de México y ella en Mérida. Comenzaron a intercambiar mensajes e imágenes y se enamoraron a distancia.

Él vivía en casa de su tía, pero ella se molestó con él al descubrirle las conversaciones e imágenes subidas de tono, así que lo mandó a Xalapa, Veracruz, con su madre. Allá siguió el contacto con su novia virtual y en abril de 2022 se coordinaron para conocerse en persona.

La madre de la chica la llevó en su automóvil. Condujo 15 horas hasta Xalapa y se aparecieron en la casa de Óscar Gabriel y tras una corta convivencia lo invitaron a él y a su madre a visitar Mérida, para afianzar la relación. Aceptaron la invitación.

Los días en Mérida dieron comienzo a esta historia. Ahí Óscar Gabriel y su madre pelearon. Ahí la suegra llamó a la policía para denunciar violencia familiar. Ahí el DIF los separó y lo puso a él en una casa hogar que no tenía las condiciones de seguridad necesarias. Ahí Óscar Gabriel se escapó el 12 de junio.

¿CÓMO LLEGÓ EL AUDIO A LA VERDAD?

La mañana de ayer jueves llegó al buzón de Facebook de La Verdad un mensaje desde una cuenta con el seudónimo “Baie Noma” que decía que era un asunto “importante”. El mensaje incluía una liga de YouTube donde está la grabación de Óscar Gabriel y una carta escrita por él, colgada en la página mediafire.com. La página indica que los archivos fueron subidos desde Perú, pero él no tiene pasaporte para salir del país.

Óscar Gabriel: de Madre a Hijo

ESTOY BIEN

Él: Estoy bien, ¿okay?, no sé, estoy bien. No les diré que paren las búsquedas, obviamente no les voy a decir eso, pero quiero que sepan que estoy bien. Y quiero que sepan que estoy bien, a mis tías; pero, mamá, de verdad, no inventes cosas. Yo hice lo que hice por mi propio pie, ¿okay?, no fue ni lavado del cerebro ni manipulaciones, ¿les digo qué fue?, fue que me sentí más libre.

Ella: Mi hijo no está bien. En primera, yo no lo escucho bien, nadie me lo garantiza. Trato de guardar compostura, trato de no explotar en el aspecto moral porque tengo que tener la firme idea, fuerza, para no romperme en pedazos pensando en lo que él pueda estar pasando.

INTENTO DE SUICIDIO

Él: Llegó una ocasión en la que ella, por contar mal el dinero, dijo que yo me había robado 100 pesos y que según eso me lo había gastado en la escuela, en comprar comida en la escuela, ¿qué carajo va a hacer un niño con 100 pesos en la escuela? No acaba ahí, ya que yo sabiendo que no lo hice, le digo que no me había robado ni un centavo y ella procede a pegarme y a insultarme con las mismas cosas de siempre y me pega incluso con un gancho de ropa, incluso se hace la poseída porque según ella para protegerme. Yo en ese momento traté de quitarme la vida. No lo logré obviamente, aún estaba pequeño, tenía unos 11 o 12 años y vean que no fue hace mucho. Obviamente no sabía cómo, pero quería.

Ella: Esto es lo que te comento: la niña es la que tiene cortaduras en los brazos, yo siento que todas estas ideas, todas estas cosas que mencionas, son ideas de esta señora, de esta mujer, de esta niña también, porque ella es la que tiene tendencias al suicidio, ella es la que incita a mi hijo, ella es la que le dice que se escape, ella es la que le mete ideas, ella es la que lo busca.

QUE LO LAMENTES

Él: Espero que de verdad te estés lamentando de esto ahora mismo. Espero que estés recapacitando sobre todo esto.

Ella: Creo que sí me lamento. Lamento mucho confiar en la gente, confiar en la justicia, porque yo llegué a la Fiscalía esperando justicia y por esa confianza es que mi hijo en este momento está en peligro, porque todo mundo puede decirme que está bien, incluso él me puede decir que está bien, pero nadie me lo garantiza. Estoy preocupada. Yo creo que la persona que lo tiene es muy cobarde para utilizarlo de escudo.

UNA VIDA DE INSULTOS

Él: Tú dices en las entrevistas que según ‘no, es que él fue siempre un niño muy tranquilo, esto que lo otro’, pero no cuentas todas las veces en las que me dijiste mentiroso, las veces que me dijiste rata, en las que me dijiste que no valía para nada, en las que me dijiste que nací para ser un esclavo.

Ella: Cuando nosotros somos padres, yo creo que si un hijo no lava los trastes, no barre, si lo reprimes o no le dices a veces que tiene que hacer ciertas cosas, lo regañas, ahorita en estos momentos cualquier cosa que le digas a un joven ya es una agresión. Si él así lo considera y si se siente juez, para eso yo puedo decir mil cosas. Lo que él diga ahorita nadie me dice que lo que está diciendo es él o hay una persona atrás de él. No sé si lo están obligando. Jamás mi hijo me había contestado de esta forma, nunca me había tratado así y yo se lo dejo en manos de Dios, en las manos de la autoridad.

LA MADRE NECESITA AYUDA

Él: Espero, de verdad, lo digo de buena forma, que te estés lamentando por esto. Y no, por favor, no la dejen sola. Ella necesita ayuda también, no digo todo esto para decir que le hagan algo, no, ayúdenla, necesita ayuda, porque a ella tampoco le han dado ayuda y por ende tampoco sabe cómo dar ayuda.

Ella: Ahorita sí necesito ayuda, no sólo económica, necesito ayuda de la gente que me entienda como madre. Si a ti se te desapareciera un hijo el que te digan ‘oye, está bien’ te daría esa seguridad.

PROTEGE A ALGUIEN

Él: Quiero recalcar que estoy bien, estoy tranquilo, aun con todo esto. Lo único que me deja intranquilo es que les pueda pasar algo a personas que no tengan nada que ver ahora mismo.

Ella: Está protegiendo a la señora Yesenia. Me causa extrañeza el hecho de que primero le dice ‘señora Yesenia’ y después como demasiada confianza y eso me asegura que estas personas puedan tener a mi hijo y es lo que más me preocupa.

NO ME BUSQUEN

Él: Ni el albergue ni esa familia fue responsable de nada, yo decidí, fue mi responsabilidad haber salido de ahí y haber llegado hasta acá. Fue mi responsabilidad, fue mi decisión, yo encontré los medios, yo encontré los recursos para hacerlo, así que, por favor, dejen de molestar tanto a las autoridades que deberían no estar perdiendo el tiempo con estas cosas. No hagan perder el tiempo a las autoridades que podrían estarle prestando atención a casos más graves y que tienen más necesidad.

Ella: Desde un principio estas personas se han encargado de lavarle el cerebro, lo han manipulado tanto, es increíble cómo una persona abusa de sus conocimeintos hacia una persona buena, porque a pesar de todas las tonterías y las cosas que dice mi hijo yo lo considero una persona buena y las personas que están haciendo esto las considero unas personas cobardes.

LA MADRE A ÓSCAR GABRIEL:

YO SÓLO QUIERO ABRAZARTE

“Gabriel, no sé qué te está impulsando a hacer todo esto, no me importa, yo no te culpo de nada. Te adoro, como siempre lo he dicho. Toda la familia estamos aquí. Si no le interesaras a nadie, como te lo hacen pensar, no estaríamos aquí. Si tú vieras cómo sufre tu tío César, entenderías; si vieras cómo sufre tu tía Rocío, lo entenderías. Si escucharas a cada uno de los seres que te aman, entenderías. Sólo queremos verte y confirmar que realmente estás bien, como dices en el audio, porque yo no lo creo, porque te escuchas muy mal, hijo. Yo sólo quiero verte. Si ya no quieres abrazarme, ya no quieres decirme te amo, no me importa. Yo sólo quiero verte. Saber que estás bien. Es lo único que quiero. Si me quieres creer, créeme, hijo. Si esas personas te han dañado tanto para que me odies, no me importa. Yo sólo quiero verte porque eres mi hijo, porque tu familia te está buscando y estamos aquí porque eres el hijo de la familia, porque te queremos. Si no nos importaras no hubiéramos movido ni un dedo”.

“Lo único que nos interesa es recuperarlo, verlo, tenerlo físicamente, seguro. Independientmente de lo que diga o deje de decir, yo siento que lo primordial es recuperarlo y verlo para constatar que él está bien. Es lo único que le importa”. “Ya hay una sospecha de una persona, la señora Yesenia, es enfermera y todo indica que es ella quien tiene a mi hijo. Esperemos que las autoridades tomen cartas en el asunto y ellos ya tienen las que armas para dar resultados inmediatos”. “Ahorita tengo que confiar nuevamente en las autoridades, aun cuando no hemos tenido buenos resultados”.

Margarita Cecilia Fernández Suárez, mamá de Óscar Gabriel

“Espero que de verdad te estés lamentando de esto ahora mismo. Espero que estés recapacitando sobre todo esto”. “Ni una vez se ha disculpado conmigo y nunca lo hará. Espero que esta vez lo haga”. “Por favor, gente que está escuchando esto, apoyen a sus hijos. Si tu hijo está todo el día en la computadora, no significa que se esté divirtiendo, significa que necesita ayuda”.

Óscar Gabriel

Cronología

2021

Yesenia Noemí, madre de la novia de Óscar Gabriel, afirma que desde el 2021 ambos comenzaron una relación a distancia. Él estaba en la Ciudad de México y ella en Mérida.

2022

ABRIL

20 de abril. La suegra de Óscar toma su camioneta y conduce 15 horas hasta Xalapa, para que su hija menor conociera a su novio virtual.

24 de abril. Óscar Gabriel y su madre son convencidos por la familia de la novia de visitar Mérida, así que se suben al auto y viajan juntos.

29 de abril. Óscar se pelea con su madre porque no le da permiso de quedarse en Mérida con su novia. Ella le da una bofetada. Él escapa durante 16 horas.

30 de abril. La suegra interpone una denuncia contra la madre de Óscar Gabriel por violencia familiar. Horas después es localizado el menor e interviene el DIF de Yucatán.

MAYO

1 de mayo. Óscar Gabriel ingresa a la Casa Hogar Moisés por orden de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán (Prodennay).

17 y 26 de mayo. Eloísa Fernández Juárez, tía de Óscar Gabriel, viaja a Mérida para solicitar la custodia provisional del menor y visitarlo en la Casa Hogar.

JUNIO

12 de junio. Durante la madrugada, Óscar Gabriel se levanta, va al baño y escapa de la Casa Hogar.

JULIO

18 de julio. La tía Eloisa llama a la Casa Hogar para pedir que la dejen visitar a Óscar Gabriel, pero le notifican que su sobrino desapareció hacía más de un mes.

20 de julio. Después de 39 días de desaparecido, la Fiscalía de Yucatán emite la Alerta Amber.

21 de julio. La madre de Óscar Gabriel y su tía se manifiestan frente al Palacio de Gobierno de Yucatán.

28 de julio. La familia de Óscar Gabriel reparte la ficha de desaparición en centros comerciales de Mérida.

31 de julio. La familia de Óscar lleva el caso ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

AGOSTO

4 de agosto. La Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Yucatán emite una medida cautelar en torno al extravío de Óscar Gabriel.

5 de agosto. Organizaciones que conforman Alerta Temprana Red de México solicitan la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

8 de agosto. La abogada del caso, la madre y tía de Óscar Gabriel acuden al Palacio de Pobierno y piden al gobernador Mauricio Vila que se aclare el caso.

10 de agosto. La unidad de Personas Desaparecidas de Yucatán atrae el caso.

13 de agosto. Circula un audio de más de una hora, grabado por Óscar Gabriel, acusando a su familia de malos tratos y violencia. Da su versión de los hechos.