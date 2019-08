No más "huevitos", ni casas sin calidad, advierte director del Infonavit en Yucatán

“La vivienda no es una mercancía, no es una unidad de compra – venta; la vivienda es un espacio donde se ejercen derechos, siendo los principales el de tener una familia, un medio ambiente sano y libre de violencia, afirmó en Yucatán el titular del Infonavit Carlos Martínez Velázquez.

Por ello, el Instituto nunca más financiará “ciudades fantasmas” con los recursos de los trabajadores de México, porque desarrollar vivienda no es producir mercancía, es sentar las bases para la construcción del patrimonio familiar, argumentó.

Fue una simulación la inauguración de este edificio el año pasado, porque no estaba terminado.

Martínez Velázquez, estuvo en Mérida para encabezar la reinauguración del nuevo edificio del Infonavit, fustigó a los constructores de viviendas

“Que se llenaron los bolsillos con los recursos de los subsidios y de los trabajadores, sin importarles afectar la vida, la salud y la economía de miles de familias mexicanas”.

Lo tienen que entender los desarrolladores que se quejan mucho ahora, pero quisiera verlos viviendo en las casas que construyeron, sin servicios, ellos deben ser muy conscientes de que el desarrollo urbano es una cosa integral, porque no es posible pensar en el derecho a la educación, si no hay una escuela cerca o el derecho a la salud, si hay o no hay un hospital cercano.

La ubicación de la vivienda también potencia el ejercicio de otros derechos y así se tiene que ver la vivienda, como este derecho humano que posibilita otros derechos, no como una mercancía, agregó.

Durante su gira en Yucatán, acusó que durante años, en el viejo esquema de financiamiento del Infonavit los desarrolladores de viviendas, se llevaron buena parte del subsidio gubernamental a sus cuentas personales.