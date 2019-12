No le conceden la libertad a violento karateca en Mérida

Tras varios intentos fallidos por cierto, el violento karateca que golpeo a su novia, permanecerá bajo las rejas luego de que su petición fuera rechazada en Mérida.

El viernes 13 por la mañana de nueva cuenta se llevó a cabo una sesión del caso del violento karateca, quien no pudo recibir la aprobación del juez para ser liberado ya que se determinó que el agresor no ha sido sometido al escrutinio del órgano jurisdiccional que le concedió el amparo.

La sesión fue privada y no se permitió la entrada de la prensa.

A pesar de que el violento karateca ha pasado un año en prisión por el delito de feminicidio en calidad de tentativa, ahora se encuentra tras las rejas por los delitos de lesiones calificadas y violencia doméstica luego de que se promoviera un amparo por el Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito.

Cabe recordar que el amparo fue solicitado para que el violento sujeto recupere su libertad, pero fue la juez de control Elsy del Carmen Villanueva Segura quien rechazó la petición de la liberación del agresor, esto luego de que el hombre no haya sido sometido al escrutinio de la institución federa ya que no se había notificado a las partes involucradas.

Tras promover un amparo federal, la defensa logró reeclasificar el delito.

La jueza manifestó que la institución federal aún no ha emitido un informe sobre si se había cumplico el amparo que se le otogó a la defenza del violento sujeto y dictó que transcurridos tres días después de presentarse el informe, se dictamine la medida a seguir.

Se compromete el violento karateca

Cabe mencionar que la defensa del violento karateca presentó una serie de acciones a las cuales su cliente se comprometía a seguir si le otorgaban la libertad entre ella manifiestan que el hombre no se acercaría a su víctima, se comprometía a no salir del país, a no consumir bebidas alcohólicas así como ningún tipo de droga, a vivir con sus padres, regresar a estudiar en una universidad particular entre otras medidas.

La defensa de la víctima considera que el karateca no cumpliría con las condiciones de su libertad.

Por su parte la contraparte, defensores de la víctima dijeron que no creen que el acusado cumpla con esas medidas ya que durante los estudios que se le realizaron en el Centro Estatal de Medidas Cautelares, sus resultados indican que el grado de cautela con respecto al hombre era alto, además de que cuenta con pasaporte y visa que lo hacen muy propenso a escapar.

