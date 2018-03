No le alcanza el dinero al Iepac

Gastarán en el proceso electoral 2018 más de $88 millones, pero pagarán $133 millones en sueldos

‘Lo anterior implica que va a haber una gran demanda de estos servicios, pero como no se autorizó el incremento entonces no se pudo adelantar nada de lo mencionado’, dijo.

‘El recurso que se gasta en el Iepac es dinero público y eso obliga además de hacer un buen uso a aplicar medidas de austeridad’ Manuel Jesús Pérez Ramos. Representante en el Consejo de Morena.

La consejera presidenta Lourdes Rosas Moya admitió que el Consejo Local del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPAC) solicitó una ampliación de presupuesto al inicio del actual año para adelantar el pago de algunas actividades, como la contratación de material electoral y la adquisición del Programa de Resultados Preliminares (PREP), ya que en el 2018 habrá 30 elecciones estatales y una elección a nivel nacional.Con las reformas a la Ley Electoral de mayo pasado en el Congreso Estatal, con las cuales se adelantó la integración de los 121 Consejos (106 Municipales y 15 Distritales), ‘ahora si nos obligan a solicitar un recurso económico adicional de 9 millones 940 mil pesos, que serán utilizados en la contratación de personal, sueldos de los Consejeros municipales y distritales y pago de renta de 121 inmuebles que funcionarán como sedes de los consejos municipales y distritales, así como los salarios de por lo menos 520 personas entre coordinadores y empleados electorales. Actualmente dijo que el Iepac no cuenta con presupuesto para estos gastos ya que no sabían ni habían contemplado dichas reformas electorales que trajeron por adelantado todos los cambios ya enumerados.No obstante, en el seno del órgano electoral, no se ha sabido de la aplicación de planes de austeridad, por el contrario los gastos se han visto incrementados y ejemplo de ello es la proyección del presupuesto del 2018 estimado en un total de 373 millones 643 mil 842 pesos, sujeto a aprobación con el paquete fiscal estatal. Apenas el mes pasado, con la culminación de los periodos de ejercicio de tres consejeros y dos asesores, la escandalosa liquidación que recibieron y que rebasó en conjunto los 2 millones de pesos, a pesar que una de las bonificadas, fue removida por acusaciones de nepotismo, puso en la discusión pública los altos sueldos que reciben estos funcionarios. En este sentido iniciando por la propia presidenta consejera, cuyo sueldo mensual asciende a 101 mil 980 pesos; cualquiera de los demás consejeros reciben 88 mil 199 pesos; mientras que el director de área gana 50 mil 283 pesos y un jefe de oficina obtiene un sueldo mensual de 16 mil 825 pesosMillones ampliación 2017 solicitadaInmuebles en rentanuevos empleados electoralesMillones para sueldos (proyección 2018)Millones para el proceso electoral 2018 (proyección)