No hay médicos en los Centros de Salud de Yucatán

Centros de Salud de Yucatán sin personal

“Es fácil crecer en infraestructura, pero lo difícil y más caro es el personal, tenemos muchas carencias, pues al crecer un hospital en instalaciones todo debería de crecer. En el caso del nuevo Materno, creció en camas de 40 a 90 pero con el mismo personal y eso trae escasez”, comentó el secretario de Salud Mauricio Sauri.

Agregó que faltan médicos, enfermeras, trabajadores sociales y personal administrativo, pero ya están analizando las necesidades de cada hospital para buscar la mejor vía de solución, pues luego al interior del estado solo mandan pasantes.

“Los pasantes se mandan al interior porque es parte de su formación como médicos, pero también porque muchas veces no localizamos el personal que quiera ir a los municipios, esa ha sido una de las dificultades más grandes, y no es que los pasantes no tengan la capacidad, sino que ellos deberían de estar respaldados por alguien con experiencia”

Los hospitales de Mérida se saturan porque muchas veces en el interior no hay la infraestructura para la atención de la población.

“En el interior del estado, han crecido los hospitales o centros de salud y están funcionando bien físicamente, pero en el ramo laboral hay una pequeña deficiencia en el personal, lo que ha traído que la gente se traslade al O’Horan o cualquier otro de Mérida”, acotó.

El secretario de Salud señaló: “También es bueno recalcar que en el interior sólo tenemos clínicas de primer nivel que atienden lo básico, el objetivo es que los médicos de los centros de salud atiendan el 80 por ciento de las enfermedades tratables que no sean graves o más complejas, para que los pacientes no tengan que venir hasta el hospital O’Horan o cualquier otro”

Comentó que están analizando las unidades de salud del interior de Yucatán, para mejorarlas y esto traería un incremento en el presupuesto, el cual ya está definido, por lo que comenzaron con la remodelación y el mantenimiento de aproximadamente 64 centros de salud; comento que apenas con 19 días en el cargo, están examinando lo qué se ha hecho bien para mejorarlo y lo que no, para trabajar en ello, pero a pesar de eso ya se están respondiendo al llamado aunque continúa la entrega-recepción.

Relativo a la cámara hiperbárica comento que la que fue donada a Progreso municipio de Yucatán, ya se están haciendo los análisis y el proyecto para echarla andar a la brevedad.

“La cámara otorgada al ayuntamiento de Progreso ya estamos a punto de echarla a trabajar, pero la que está aquí en el área de choque y trauma, es un proyecto que se está analizando que tan viable es retomarlo o no; porque sí es un desperdicio tenerla ahí sin uso, sólo que sería una gran inversión para ponerla en funcionamiento y es lo que se está analizando”.

También se tocó el punto que respecta a las licencias de bebidas alcohólicas, donde comento, que lo que esté fuera de la ley no se hará, se seguirán las normas, pues vendedores han solicitado incremento de licencias e incluso acortar distancias entre los lugares que las venden, pero no se ha definido nada.

Con respecto a otros problemas de salud en Yucatán, como lo son los problemas mentales, tema que afecta mucho y es prioridad en esta administración, informó que ya están preparando campañas de análisis e integración para que la ciudadanía tenga una mejor calidad de vida.

Por ultimo en el marco de conmemorarse el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama, comento: “Esto es un tema muy importante, pues es una de las principales causas de muerte en el estado, por lo que desde principios del mes se empezaron jornadas de salud en diferentes partes con módulos de mastografías en diferentes puntos de la ciudad y en el interior del estado, lo anterior para hacer conciencia de la detención oportuna, que es lo más importante para un buen pronóstico, y hoy que se conmemora el día, hasta el fin de mes, se hará énfasis en la atención a la mujer, pero también en el hombre, pues no quedamos fuera de esto ya que hay un 2 por ciento de varones afectados con la enfermedad “finalizó.

Una realidad es que en Yucatán el cáncer de mama ocupa el primer lugar en decesos causados por algún tipo de cáncer y las más afectadas en ese sentido son las mujeres e incluso niñas.

Eliza Ongay