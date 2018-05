No hay escuela para los niños de Ciudad Caucel en Mérida

Ciudad Caucel en Mérida

Decenas de niños de Ciudad Caucel tendrán que estudiar en otros puntos de Mérida el próximo ciclo escolar, indicaron autoridades académicas al confirmar que ya no hay cupo en las diversas primarias del complejo habitacional donde habitan más de 30 mil personas entre foráneos y yucatecos.

Padres de familia que pretendían inscribir a sus pequeños a primer grado, no se enteraron a tiempo del nuevo sistema de preinscripción que la Secretaría de Educación del Estado que se abrió el 15 de enero y concluyó el 23 de febrero pasado, por lo que ahora se encuentran buscando una posibilidad en colegios que están cerca de su hogar en Mérida.

La directora de la primaria “Narcedalia García Aguilar”, Saydi Novelo, en entrevista con La Verdad, comentó que al plantel educativo en Mérida a diario llegan personas preguntando sí hay cupo y sí podrían aceptar a sus pequeños por diversas situaciones. “Yo los acepto con mucho gusto, pero ya no hay espacio. El problema es que no tenemos donde ponerlos. Ya los maestros no los pueden atender como debe de ser porque los grupos son grandes”, mencionó.

Sobre esta situación, se averiguó que gente de otras partes del país que están llegando a este polígono habitacional de Mérida, también hay preguntado sobre el cupo en las escuelas, pero han recibido la misma respuesta de las autoridades.

En apuros padres de familia de Mérida

Al respecto, sobre el nuevo sistema que implementó la Segey para realizar el trámite, Saydi Novelo contó que: “hubieron algunos problemas porque varios padres que tienen hijos cursando aquí en la escuela no se enteraron a tiempo, entonces cuando quisieron ya no podían. A algunos si les permitió la plataforma, pero u hijos fueron enviados a estudiar otra parte”.

Agregó que el sistema “estuvo más cómodo, pero no se hizo de manera correcta. Tal vez si nos hubieran dado antes la oportunidad de proponer la manera de considerar a los hermanitos de los estudiantes y luego abrir los cupos sobrantes a los demás, hubiese sido otra cosa, pero esta vez nos pusieron en un aprieto porque se llenó el cupo y mientras no sabemos dónde poner a los que no se enteraron del proceso”.

Problemas de los padres de familia en Ciudad Caucel en Mérida

• Se eliminó el privilegio de que alumnos de nuevo ingreso tenían su lugar asegurado por tener un hermano estudiando en el plantel educativo de Mérida.

• La carencia de escuelas en Ciudad Caucel en Mérida ha provocado que muchos niños de este polígono deben ir a otras partes de la ciudad a estudiar.

• En la actualidad padres de familia que no lograron preinscribir a sus hijos continúan buscando un cupo en alguna primaria de Ciudad Caucel en Mérida.