No hay dinero, piden yucatecos a Mauricio Vila cancelar el reemplacamiento

Organizaciones y sectores productivos, diputados, regidores y dirigentes de partidos políticos se pronunciaron porque el Gobierno de Yucatán que encabeza Mauricio Vila Dosal, cancele el cobro del reemplacamiento vehicular, al menos lo que queda de este 2020.

La portada de la edición del viernes 3 de julio de 2020. Diario La Verdad

Mauricio Vila impuso, a pesar del rechazo social, el cobro para un nuevo reemplacamiento 2020.

Aunque en un principio el gobernador Mauricio Vila, se resistía a suspender el cobro de esta carga financiera a quienes poseen un vehículo, el 16 de marzo de este año, cuando la pandemia del coronavirus ya había llegado a Yucatán, el gobernador informó que del 17 de marzo al 19 de abril quedaban suspendidos temporalmente los trámites de renovación de placas vehiculares y de regularización del padrón vehicular, los cuales se reanudarían el 20 de abril.

Pero decretado ya el confinamiento ciudadano, la suspensión de todos los servicios y la actividad comercial, así como el cierre de miles de fuentes de empleo de los yucatecos, el gobierno del estado en abril, nuevamente dio marcha atrás temporal en el cobro del reemplacamiento vehicular dando como nueva fecha para retomar los tramites y el cobro, el 1 de septiembre de este año.

Existe una petición ciudadana para cancelar el reemplacamiento vehicular

Sin embargo, ahora, con los número altos en contagios y muertos por coronavirus en Yucatán, desempleo casi total, una paulatina y muy lenta reactivación comercial, falta de dinero y la amenaza de un nuevo confinamiento social, sectores productivos, organizaciones, regidores y representantes de partidos políticos nuevamente traen a la discusión pública la cancelación del cobro del reemplacamiento, al menos por lo queda de este año.

Piden la suspensión del reemplacamiento

“Solicitamos al gobierno del estado que haga una reflexión y desarrolle estrategias centradas en redirigir los gastos, o emplearlos de forma más eficiente, antes de pensar en cargar más la mano a los yucatecos”, dijo la regidora Alejandrina León Torres.

El reemplacamiento, que parece inminente este año, a pesar de la condición ya conocida por todos a nivel mundial, no abona al cuidado de la economía de los yucatecos.

Con la crisis sanitaria y el desempleo que ha dejado en Yucatán no estamos para pagar más impuestos, al menos en lo que queda de este año, remarcó.

Partimos del entendido que Mérida, concentra al menos la mitad del total de los habitantes de Yucatán, y que por ende, el universo de automóviles que circulan en nuestras calles, también es mayoritario.

Y aunque todos los yucatecos hemos resentido los estragos del desempleo y la falta de dinero, es Mérida, por su densidad poblacional donde es más alta la cantidad de persona que perdieron su empleo y la recuperación económica no se ve a la vuelta de unos meses.

Pide regidora que sea analizada la cancelación del reemplacamiento vehicular 2020

Por su lado el dirigente de la organización civil Docentes Unidos Luchando por Yucatán (Duly) Jesús González Cupul se manifestó en el mismo sentido, de suspender lo que queda de este año el reemplacamiento vehicular.

Si bien es cierto que los maestros de Yucatán han conservado su empleo, también es cierto que miles de yucatecos no tienen ni trabajo, ni dinero para enfrentar el pago del reemplacamiento.

El gobierno del estado debe analizar muy bien si va a cobrar como ha emplazado el reemplacamiento en septiembre, ya que hay mucha necesidad.

En nuestra calidad de profesores hablamos todos los días con padres y madres de familia, donde nos damos cuenta que la economía familiar está muy difícil y muchos no tienen la certeza que en unos pocos meses se pueda recuperar lo perdido.

Por desempleo, la gente piensa en comer no en pagar placas

Quien tiene un empleo está pensando en satisfacer las necesidades más elementales como es el alimento y muchos de quienes tienen un empleo ayudan a sus demás familiares, por eso sabemos que no hay suficiente recurso económico, para enfrentar al menos por lo que queda este año el cobro del reemplacamiento.

Sin dinero y sin empleo la gente no piensa en pagar placas sino en comer

La fracción parlamentaria de Morena, en representación de su coordinador de bancada, Miguel Candila Noh, presentó una iniciativa, para la eliminación del “Reemplacamiento Vehicular”, para proteger la economía de los yucatecos.

Con ello se busca evitar el cobro excesivo del reemplacamiento previsto para septiembre.

Para el legislador Candila Noh, la economía de los yucatecos está lacerada y no es posible sufragar gastos en alrededor de 1,700 pesos por vehículos para el pago de nuevas placas, tarjeta de circulación y calcomanía.

Además los conductores deben pagar su licencia para conducir y seguro de la unidad, entre otros gastos.

Vehículos son de trabajo, no de lujo y no hay trabajo

Principalmente porque la mayoría del parque vehicular que circula en los municipios y en las comisarías es de trabajo y no por un lujo, es que el gobernador Mauricio Vila debe hacer un análisis cuidadoso para proceder a la cancelación de cobro de las nuevas placas en este año, consideró Guillermo Cahuich Durán, dirigente en Yucatán de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas.

Solo basta con preguntarse de dónde va a sacar dinero el campesino que tiene una camionetita de carga pequeña, si su siembra la acabó la inundación, si perdió su única fuente de trabajo.

El campo yucateco no se va a recuperar de aquí a septiembre y en diciembre, los únicos que van a tener dinero, serán los funcionarios públicos; el campesinado, los productores, la gente de los pueblos no va a poder pagar ningún impuesto, por lo que si no se puede cancelar de forma definitiva al menos que el reemplacamiento se reprograme para el próximo año.

Que Mauricio Vila demuestre congruencia cancelando el cobro de placas

En Yucatán los partidos políticos PRI y Morena, dirigidos respectivamente por Francisco Torres y Mario Mex Albornoz, tienen una coincidencia: que el gobierno del estado aplique una verdadera política de austeridad y reoriente el gasto público para evitar seguir lastimando la maltrecha economía de los yucatecos con el cobro de las nuevas placas.

Los recursos están ahí, es cuestión que el gobernador Mauricio Vila revise los rubros que no han tenido gastos y los supuestos ahorros con la inactividad, para evitar cargar la mano al bolsillo vacío de los contribuyentes, recalcó el dirigente de Morena Yucatán.

El cobro del reemplacamiento debe ser cancelado al menos por lo queda del este año y para que Mauricio Vila demuestre congruencia, debe revisar y cancelarlo definitivamente, ya que Yucatán es el estado donde más frecuente es el canje y costosas son las placas para el usuario, expuso Mex Albornoz.