No hay culpable de la matanza de perros en Ciudad Caucel

Perros ciudad caucel en Mérida

Ante la denuncia en redes sociales por la matanza de perros en Ciudad Caucel en Mérida, las autoridades comentaron que no se puede hacer mucho, ya que ocurrió en un lote baldío y no se descubrió a alguien infraganti, comentario que es una constante a la hora de denunciar este tipo de actos crueles, lo que refleja que no hay protocolos para poner en práctica los artículos en el Código Penal y el Reglamento para la Protección de la Fauna.

En caso de ver un caso similar y ubicar al responsable, el Ayuntamiento de Mérida aconseja llamar a la Dirección de Inspección Ambiental para poner la denuncia correspondiente; sin embargo, el denunciante deberá dar seguimiento a la querella, a través de un folio otorgado por el área. Pero en muchas ocasiones por falta de personal y recursos los casos dejan de ser atendidos.

Es de destacar que la Policía Municipal en Mérida cuenta con una Unidad de Protección Animal que atiende sólo los casos de maltrato en el primer cuadro de Mérida, por lo que la atención no llegaría al resto de la ciudad.

Aunado a esto, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) no cuenta con un servicio similar, por lo que está limitado el accionar de las autoridades correspondientes ante este tipo de situaciones.

De igual manera al no existir protocolos de atención en caso de urgencia, las denuncias no son contempladas con la seriedad del caso, ya que para la autoridad vendría siendo lo mismo un caso de un perro amarrado a uno cuya vida corra peligro al momento en que el denunciante realiza el reporte.

Por todo lo anterior, lo más recomendable es que los dueños de mascotas no las dejen deambular sin supervisión, dado que, se exponen a peligros como: atropellamientos, envenenamientos, o enfermedades.

Perros envenenados Caucel

Además, al dejar “callejear” a sus mascotas los propietarios incurren en infracciones contempladas en el Reglamento Municipal de Mérida que son sancionadas con multas que van desde la apercibimiento hasta sanciones económicas que van de entre los 50 hasta los 50 mil salarios mínimos, es decir, desde cuatro mil 762 pesos hasta los cuatro millones 762 mil 500 pesos, o bien, hasta 36 horas de cárcel. Por reincidir el culpable podría adjudicarse una sanción de hasta 952 mil 500 pesos.

Carlos Vivas/Kattia Castañeda