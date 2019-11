No habrán nuevos impuestos en Mérida para el 2020, afirma el acalde Renán Barrera

De acuerdo con Renán Barrera Concha, alcalde de Mérida, para el próximo año no se está contemplando la creación de nuevos impuestos y tampoco se aumentarán los montos en el cobro de los derechos.

El munícipe dijo que el objetivo es no afectar el bolsillo de los meridanos y explicó que el pago del impuesto predial se mantiene en niveles altos, por lo que para el 2020, se seguirá con programas como Casa Segura.

El programa de Casa Segura seguirá vigente, según anunció el alcalde Renán Barrera Concha.

“Puedo adelantar que no habrán nuevos impuestos, ni ese tipo de derechos que en muchas veces generan confusión en la población, pero hasta ahora no, no hay la intención”, mencionó el alcalde panista.

Explicó que están esperando “que haya un poco de luz” en la integración del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020 y con base en ello definir la propuesta económica para la capital yucateca.

El municipio informó que no creará nuevos impuestos en apoyo a la economía de las familias meridanas.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

Barrera Concha indicó que están seguros que habrá programas que se van a replantear en cuanto a sus fondos para ser mucho más efectivos, dado que la idea es hacer más con menos y llegar a mayor a población.

Únete a nosotros en Instagram

Te puede interesar: Piden a locatarios del Lucas de Gálvez pagar más cuotas, para tener un mejor mercado

“Estamos en ese diseño, por lo que yo calculo que será a mediados de noviembre o finales de mes que tengamos un poco más claro el panorama”, mencionó el munícipe, quien dijo que su gobierno tiene cero deuda