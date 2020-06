No cerrará en Mérida el Hotel Presidente Intercontinental afirma Sefotur

Tras que diversos medios de Yucatán publicaran que el Grupo Presidente “cancelará definitivamente” las operaciones en el hotel Presidente Intercontinental de Mérida, por el impacto de la pandemia de Covid-19, Sefotur aclaró que el hotel no cerrará.

En efecto, la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur) aseguró que el hotel sólo cambiará de marca y que pronto se anunciará el nuevo hotel, señaló la dependencia en un comunicado.

Sefotur indicó que el cierre de operaciones de la marca estaba previsto incluso desde antes de la contingencia sanitaria por Covid-19, y obedece a la terminación del contrato convenido entre ambas partes.

Por lo tanto, precisó que el emblemático Hotel Villa Mercedes, ubicado en la avenida Colón, continuará operaciones, pero bajo una nueva marca que será anunciada de "manera oportuna en el corto plazo".

Aún quedan algunos aspectos por aclarar

Sin embargo, no se aclara si permanecerá en la casona actual o cambiará de lugar, lo único que se afirma es que el Grupo Presidente no se va de nuestro estado, por el contrario prepara la inauguración de su hotel Courtyard by Marriott.

Esto sería hacia finales de este año y analiza la posibilidad de llevar a cabo inversiones adicionales en nuestro estado que serán también anunciadas en el momento oportuno.

En el comunicado se admite que vimos una coyuntura de cambios por la inédita contingencia que enfrenta el mundo, la crisis abre también oportunidad para las cuales nuestro destino se encuentra preparado, como lo establece el Plan de Recuperación Turística.

Se afirma que Yucatán continúa siendo un destino turístico atractivo para diversos inversionistas de talla mundial.