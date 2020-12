Niurka explota porque no la dejaron bailar en La Negrita y el bar le contesta

Hace unas semanas la cubana Niurka llegó a Mérida para vivir, pero desde su arribo a la capital yucateca, se ha visto envuelta en dos polémicas, siendo la última en el popular bar La Negrita.

A través de su cuenta oficial en Instagram Niurka explotó contra La Negrita porque no la dejaron bailar, lo que también provocó una respuesta por parte de esta cantina, ubicado en el centro de Mérida.

"En el bar La Negrita les gusta que chupes y comas para que consumas y llevarse el billete, pero no quieren que bailes, que fume", comentó molesta la famosa cubana a través de sus redes sociales.

Sin embargo, la molestia de Niurka no acabó allá, ya que además de no dejarla bailar, la actriz dijo que tampoco "puedo reír, no puede levantarte, no pues nada porque nada más quieren ganar culeros...".

Debido a los comentarios de Niurka, la cuenta oficial de La Negrita, respondió a los comentarios de la cubana, lo cual generó diversas reacciones entre los usuarios de Instagram y otras redes sociales.

"Estimada y querida señora Niurka, para nuestra mala suerte aún estamos en pademia y desgraciadamente no se puede bailar", fue el inicio del comentario La Negrita Cantina en Instagram.

El conocido bar continuó diciendo su comentario: "Queremos mantenernos abiertos para seguir trayendo alegría a los meridanos con todas las medidas de seguridad para evitar que nos cierren el lugar".

Para finalizar, y algo que fue aplaudido fue lo siguiente: "Si usted se responsabiliza de 70 nóminas que mantienen a las familias de nuestros empleados, la pista de baile es toda suya. Gracias por su visita".

Niurka divide opiniones con bar La Negrita

Lo anterior provocó diversas reacciones, algunas a favor de Niurka y otras para La Negrita Cantina, ya que algunos apoyaron al bar con seguir las medidas de prevención para evitar contagios de Covid-19.

El bar La Negrita Cantina respondió a Niurka de forma épica, según varios usuarios.

En otro comentario, Niurka respondió a su manera, al subir un vídeo en donde se aprecia que esta comiendo en un conocido restaurante y en donde señala que en ese lugar sí la dejan bailar a gusto.

Como informó en su momento La Verdad Noticias, Niurka está viviendo en Mérida desde hace unas semanas y luego de su llegada, su primera polémica fue celebrar su cumpleaños sin cubrebocas.

