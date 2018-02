Niños de Yucatán serán sometidos a cirugías de corazón

Niños de Yucatán enfermos del corazón

Un total de 120 niños serán sometidos a cirugías gratuitas a procedimientos quirúrgicos de manera gratuita.

Aproximadamente 120 infantes de Yucatán, Campeche y Quintana Roo que sufren de alguna cardiopatía congénita, serán valorados y sometidos a procedimientos quirúrgicos de manera gratuita por médicos del Hospital Mercy de Iowa, Estados Unidos, a través de la Jornada de Cardiología ‘Cable salvavidas’.

Autoridades estatales, a través de la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Yucatán, Sarita Blancarte de Zapata, así como el director de dicho organismo asistencial, José Limber Sosa Lara, dieron a conocer la inauguración de las Jornadas con las que se conmemoran 40 años de existencia del esquema en la entidad, el cual ha permitido cambiar la calidad de vida de cientos de infantes yucatecos.

HISTORIAS DE VIDA

Curarán corazones de niños de Yucatán

Tal es el caso de Erica Mex Solis, originaria del municipio de Tecoh y quien a los siete años de edad fue diagnosticada con un agujero en el corazón, el cual le provocaba problemas para respirar y taquicardias, por lo que resultó una de las seleccionadas para qué médicos del Hospital Mercy de Iowa le practicarán una cirugía.

‘Recuerdo cuando era niña me cansaba mucho, no podía correr o jugar con mis amigos sin que me diera taquicardia, afortunadamente a los siete años fui seleccionada como beneficiada en este programa; la familia DIF estuvo siempre al pendiente de todo, ahora me toca contar mi testimonio a otros pequeños para que no tengan miedo’, comentó la joven quien cuenta con 20 años de edad.

