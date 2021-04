“Niño viajero” de Valladolid amenaza con irse y desaparece de nuevo

A principios del mes de enero, en La Verdad Noticias se dio a conocer la historia de Diego Andrey Alcocer de La Rosa, mejor conocido como “El niño viajero”, quien desapareció de su hogar en Valladolid Yucatán.

Ahora de nueva cuenta volvió a dejar su casa y Diego Andrey Alcocer de La Rosa, de 19 años quien también sufre de una incapacidad intelectual, pero en esta ocasión sus familiares tienen al menos una pista de dónde pudo haber ido.

Esto a diferencia de las dos ocasiones anteriores, en las de se desconocía su paradero. Hasta el momento lo que se sabe es que el día 30 de marzo salió de su casa por la tarde luego de haber tenido una discusión con su progenitora.

Joven con discapacidad vuelve a desaparecer, ahora creen llegó a Isla Mujeres.

Niño viajero amenaza con irse a Isla Mujeres

Molesto, Diego Andrey dijo que iría a Isla Mujeres, pero sus familiares no le creyeron y esperaban que regresara, sin embargo, las horas pasaron y no saben de él, por lo que hasta el miércoles 31 de marzo no había retornado a casa y se procedió a dar aviso a la policía y reportó que Diego está extraviado, una vez más.

El joven es de complexión gruesa, tex clara, cabello negro, corto y rizado, ojos color café, mide 1.55 metros de estatura, y vestía short color azul y calzaba sandalías color café.

En la que fue su última “aventura”, el joven Alcocer de la Rosa llegó hasta la Ciudad de México y tras 25 días desaparecido, fue localizado el 16 de enero del 2021 gracias a la ayuda de una mujer de la Ciudad de México a la que Diego le contó que estaba perdido y quería regresar a casa.

Pero esta no era la primera vez que Diego desaparecía, pero sí la primera que llegaba tan lejos y por tantos días. Por lo general cada vez que desaparece lo localizan en puertos, pues le gusta mucho el mar. El año pasado fue localizado en Chetumal. Anteriormente fue hallado en el puerto de Progreso.

Así mismo, sus familiares han solicitado a los taxistas que viajan fuera de Valladolid que no le den servicio para evitar que otra vez llegue lejos.

