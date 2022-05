Niño a hospital tras caer y golpearse la cabeza con una piedra en Yucatán

Un niño de Yucatán tuvo que ser trasladado a un hospital luego de que se cayó y golpeó su cabeza contra una piedra.

Los hechos ocurrieron el lunes por la mañana, en la escuela primaria ‘Centenario de la Revolución de 1917’, cuando un menor de edad terminó herido en la cabeza luego de que cayó mientras estaba en el recreo y se golpeó la cabeza contra una piedra.

La escuela se localiza en el fraccionamiento ‘Piedra de Agua’ en el municipio de Umán, lugar al que llegaron padres de familia esta mañana para protestar y exigir que el mencionado plantel educativo reciba mantenimiento.

Los padres de familia que se quejaron y se manifestaron, dijeron que han ofrecido ayuda al director de la escuela pero no la acepta.

‘Muchas veces se ha hablado con el director pues ya que la SEGEY no aparece y no apoya, nosotros como padres hemos ofrecido ayudar a la escuela pero el director no acepta’.