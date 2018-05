Niña puede escuchar gracias al Divino Niño en Yucatán

Una situación impredecible cambió a la familia Perera Manrique. Recibida como la última hija, Reina del Rosario, es la niña que ha unido a la familia. Ella desde su nacimiento presentó problemas auditivos, pero año con año (desde hace cuatro) van cada 15 de mayo a la Santa Catedral de Yucatán para que sea bendecido su Santo Niño Jesús por el párroco, ya que su promesa es ir durante 9 años a agradecer por las oportunidades que la vida le dan a la pequeña.

Sus padres, trabajadores informales (venteros de granizados), platicaron con esta Casa Editorial: “Tenía tres años y cinco meses, ahora tiene ocho años. A mi hija le diagnosticaron sordera profunda en ambos oídos, al año y cinco meses”.

La madre de la peque, Laura Manrique, agradeció el apoyo que el Gobierno Federal, con el programa Seguro Popular, y diferentes instancias de salud, les ha brindado para que salga adelante, aunque no ha sido fácil.

Durante la charla con La Verdad Yucatán, sus padres y hermanos refirieron que no piden una ayuda total de los gastos de esta pequeña, sino que “nosotros necesitamos que se nos apoye con el mantenimiento, y las piezas (de los auriculares) ya que no tienen garantía. Necesitamos un seguro contra daños, para nosotros es un poco caro. La última vez que cotizamos estaba en 30 mil, el problema es que como va subiendo el dólar, el costo va subiendo”.

“Aprovechando que hay campañas (políticas), he visto como han apoyado a otros niños. No estoy reprochando, para mí y para toda mi familia es una bendición que ella esté en la familia y con nosotros. Pero, ¿por qué a nosotros no se nos ha dado la ocasión que alguien nos pueda ayudar? No que lo paguen todo, pero que nos apoyen de alguna manera”, dijo.