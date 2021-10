Niña pide jugar con ‘niño fantasma’ en un parque de Yucatán (vídeo)

A través de redes sociales sorprendió un vídeo donde presuntamente se captó un ‘niño fantasma’ jugando en un parque de Yucatán.

El vídeo fue compartido por una mujer que se hace llamar Mercedes Zaldivar, quien a través de sus redes compartió un vídeo donde se puede apreciar el momento en el que un columpio del parque de Dzidzantún se movió sólo.

En el vídeo también sale su hija, a quien le cubre el rostro con un sticker, justo cuando le pregunta si puede jugar con el niño.

Cabe mencionar que en el segundo 25 se puede escuchar el murmullo de un niño, aunque en la grabación se presume que no hay más niños presentes.

El columpio se movía sólo.

La mujer compartió el vídeo con el siguiente texto:

‘Cada quien tiene su punto de vista, cabe comentar que mi hija me preguntó minutos ante sí podía jugar con el niño, lo dejo a criterio de cada persona’.

El vídeo fue grabado en el parque de Dzidzantún a las 15:14 horas del pasado 10 de octubre.

La mujer asegura que no había nadie más en el parque y que no había viento como para que se moviera sólo el columpio, además que dejó claro que ninguno de los otros columpios se movió.

‘Niños fantasma’ en parques de Yucatán

Otro vídeo fue captado en Yucatán.

Cuando este caso fue dado a conocer en redes sociales, un mujer compartió un vídeo similar, donde se puede ver un juego de un parque que se movía sólo.

De acuerdo con Jennifer AG., estaba caminando por un parque de Yobaín cuando de repente el caballito que está sobre un resorte comenzó a moverse.

La mujer asegura que este tipo de juegos no son muy suaves como para que el aire los mueva, además que dejó claro que no había mucho aire.

Si bien, este vídeo no tiene audio como el del presunto ‘niño fantasma’, la mujer señaló que no habían nadie en el parque y no había viento como se puede apreciar en los árboles que permanecían estáticos.

