Niña con cáncer avanzado cumple su sueño de nadar en el mar de Yucatán

A través de la red social Twitter se hizo viral la petición de una familia para conocer el caso de Estrella, una niña que padece cáncer de hígado y que quiere cumplir todos sus sueños, siendo uno de ellos conocer el mar majestuoso de Yucatán.

En las imágenes compartidas se logra ver a la niña sonriente en su viaje a Yucatán, donde dice que nadó y comió muy rico. “Porque mi cáncer está muy avanzado y ya no hay nada más qué hacer, mi familia está haciendo todo lo posible por hacerme sonreír hasta el último momento porque me aman con todo su corazón, me trajeron a Yucatán porque amo la playa y estoy nadando y comiendo muy rico”, se posteó desde la cuenta @Azucena68635674 en dicha red social.

Asimismo, piden a los internautas usar el #EstrellaSueña para que más personas conozcan el caso.

“Hola, me llamo Estrella, hace 3 meses me encontraron cáncer en el hígado, después de muchas operaciones, tratamientos y quimioterapias antier me dijeron los doctores que me fuera a cumplir todos mis sueños”, así se presenta.

Otro de sus sueños es conocer a las influencer Kimberly Loaiza y Karol Sevilla, lo cual al parecer ya logró gracias al poder de las redes sociales. “Me gustaría muchísimo conocerlas o que me hagan un video en donde me manden saludos porque enserio que me emocionaría mucho, paso horas escuchándolas...”, publicó la cuenta en nombre de Estrella.

Y a los pocos minutos lograron el contacto con las famosas. Muchos internautas desearon que cumpla todos sus sueños y que disfrutara de las playas de Yucatán y que sirviera para estar en armonía con la naturaleza y que sea lo que Dios quiera, además de que disfrutara cada día.