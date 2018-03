Niegan teoría de muerte del bebé Fabrizio por bacteria

Los padres del bebé Fabrizio se presentaron ante la FGE para aportar más pruebas sobre la buena salud del pequeño

Al cumplirse un mes del fallecimiento del, los padres del menor Mónica Ávila Rodríguez y Santiago Sosa Cerón, consideran que no fue unalo que provocó el deceso del infante, además de mencionar que el hospitalno ha sido oportuno en la entrega de los documentos y evidencias que debe aportar a la Fiscalía del Estado. El matrimonio Sosa Avila, acudió ayer a las instalaciones de la Fiscalía a presentar más pruebas sobre su hijo, de apenas, quien fallecido el pasado 19 de agosto luego de una, y que era un bebé completamente saludable. Los padres de Fabrizio recordaron que la “criptorquidia”, una intervención quirúrgica que le practicaron al niño, para corregir el “testículo no descendido”, había sido calificada por los propios médicos que lo atendieron como una cirugía ambulatoria, lo que significa que el niño se recuperaría muy rápidamente.Sin embargo, lo que ocurrió luego de la salida del quirófano de Fabrizio ya ha sido ampliamente narrado por los padres del niño fallecido, presuntamente por un choque séptico es decir septicemia, que es una complicación postoperatoria que compromete a todo el organismo. Los padres del bebé dijeron que por su cuenta han estado llevando una investigación con médicos independientes de la Fiscalía, y de acuerdo con la historia clínica del pequeño, y sus antecedentes pediátricos, era un niño sano. “Pedimos el total esclarecimiento del caso de Fabrizio, ya que no creemos que una bacteria le haya causado su muerte”, recalcaron.