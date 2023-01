“Ni una más”: Jazmín Villanueva exige alto a los feminicidios en Yucatán

La diputada e integrante de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública en el Poder Legislativo, Jazmín Villanueva Moo exigió a las autoridades yucatecas, no dar carpetazo al “Caso Yeimy Lavadores” y entregar la información correcta a los familiares de la víctima, así como fortalecer las acciones para que los feminicidios no sean un tema común en Yucatán.

La legisladora morenista, aprovechó para reprender a las autoridades las cuales están dando muestra que la entidad yucateca no es tan segura como lo presumen constantemente, ya que no solo son los feminicidios, si no también hechos delictivos que se han dado en las últimas fechas en la entidad yucateca.

“Se presume que estamos en un estado seguro y creo que ahí debería el Gobierno demostrar que lo somos”.

No es un caso aislado

Denunció que el primer caso de feminicidio no es un caso aislado, sino “es responsabilidad de las autoridades que tengamos seguridad en nuestro estado como lo han presumido”, destacó.

Cabe recordar que fue el martes, cuando las Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Estatal de Investigación (PEI) brindaron información sobre este caso, que en vez de resolver las dudas, ha generado más dudas, desde la manera en que el feminicida realizó el acto, hasta el día de su muerte.

“Exigimos que no oculten información y les den la verdadera información a los familiares”, apuntó.

Explicó que como diputada se ha estado informando desde que se habló del feminicidio como presunta causa, debido a que es un tema que lastima a la sociedad, donde el año pasado se tiene el registro de nueve mujeres; cinco catalogadas como feminicidio y las otras cuatro como homicidio.

Externó que, desde el Congreso de Yucatán, buscará reunirse con sus compañeras y poder buscar que desde el Poder Legislativo se ayude a poner un alto a estos casos de violencia contra las mujeres y que lamentablemente ha terminado en la muerte de varias de ellas.

Por último, aplaudió que los ciudadanos de Yucatán se encuentren más unidos que nunca en cuanto a estos hechos, “están completamente enterados, saben lo que está pasando en Yucatán, por lo que exigimos que este 2023 ni una más”.

