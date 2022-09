“Ni nos ven, ni nos escuchan”: madre de Ravelo sigue clamando justicia

Poco más de un año ha pasado desde que el jóven veracruzano de 23 años, José Eduardo Ravelo perdiera la vida resultado de la tortura y violación que recibió por parte de policías en Mérida, Yucatán, según lo informado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Pese a que las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, los doctores del Hospital “Agustín O’ Horán” y la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) coinciden en que Ravelo fue golpeado, torturado y abusado sexualmente ningún policía o funcionario público responsable ha recibido algún tipo de sanción.

Por ello es que su madre, Dora María Ravelo sigue exigiendo justicia, por lo que anunció en entrevista para La Verdad que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las dependencias internacionales necesarias para que el caso de su hijo no quede impune.

“Hasta ahora mis asesores ( la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas) me dicen que siguen revisando todos los videos y documentación que la Fiscalía General de la República tiene en sus manos y siguen interponiendo recursos para que los responsables de la muerte de mi hijo paguen pero el caso simplemente no avanza”.

Agregó que “Sí la situación sigue así y solo me dan más largas, buscaré asesoría legal para exponer el caso de mi hijo ante instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

Dora María Ravelo, relata que durante el mes de julio y agosto con recursos propios y apoyo de algunos amigos estuvo en Mérida para buscar una entrevista con el presidente municipal de Renán Barrera y el Gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, sin embargo, pese a la marcha que realizó nunca fue atendida.

“Estuve en Mérida para realizar una serie de eventos en memoria de mi hijo, aquí busqué al presidente municipal, Renán Barrera y al gobernador Mauricio Vila pero nunca me quisieron atender”, dijo.

“Únicamente me recibió el director de gobernación de Mérida y solo para decirme que ellos no aceptarían la recomendación de derechos humanos, que el alcalde no pedirá una disculpa pública y que no van a reparar ningún daño, así que esa es la realidad de las autoridades en Yucatán a las víctimas ni nos ven, ni nos escuchan”.