Ni la cuaresma aumenta la venta de pescado en Mérida

Locatarios del Mercado Lucas de Gálvez, específicamente del área de peces y mariscos, aseguran que sus ventas en lugar de incrementarse han disminuido en comparación de años pasados. Sobre esta tendencia, culparon al gasolinazo de encarecer los productos marinos, pues la gente debe desembolsar el doble o más para que alcance, aunque también dijeron que la vigilia no se cumple como años atrás.

Josué Acosta Caamal, vendedor del lugar desde hace 25 años, comentó que ‘en relación de cada año, es menos la gente que viene a comprar en vigilia. Nuestras ventas han bajado entre un 10 o un 20 por ciento. Yo pienso que la gente ya no es tan católica y que tiene otras religiones y eso tiene que ver’.

Sostuvo que las familias han cambiado, pues ‘antes lo que decía el Padre la gente lo seguía al pie de la letra, ahora con el Internet la gente ya no sigue esas tradiciones de antes’.

‘Nuestros precios no ha incrementado tanto, aproximadamente han incrementado un 10 por ciento, que no es gran cosa. Qué más quisiéramos que no aumente los precios de los productos, pero algo que también nos afecta es la veda del mero, nos afecta mucho la exportación’, explicó Acosta Caamal.

Antes, comentó, atendían a un promedio de 50 personas y ‘ahora atendemos, si bien nos va atendemos a 30 o 40 personas. Por eso invitamos a la gente que no solo consuma mero, también tenemos mojarra, tenemos corvina, chac chic, aquí estamos para servirles’.

Por su parte, Emiliano Medina, de 75 años, pero con más de 60 años en este ramo comercial dijo: ‘Subió todo bastante. Estamos dando el cazón a 90 pesos el kilo, a mí me lo dan a 60 pesos, y así ya no sale porque hay que pagar la renta, luz. El camarón lo damos a 270 el kilogramo’.

‘A estado muy bajo (la venta). Antes había más gente que venía para la cuaresma, ahora ya no lo respetan. A nosotros nos afecta el incremento de todo. Yo empecé a trabajar con mi papá desde los ocho años, toda mi vida he trabajado aquí’, indicó.

En tanto Javier Pech Chablé explicó que ‘está más baja la venta, ahora estamos vendiendo como 30 por ciento menos. Antes traíamos y vendíamos media tonelada, ahora vendemos 100 kilos o 200 si bien nos va; desde hace dos años ha ido disminuyendo la venta. El mero lo damos a 140 el kilo, la rubia la damos a 60, el robalo a 130 pesos, el pulpo a 180 al igual que la chivita. Ya la gente no viene ni porque es cuaresma’.

Para finalizar, Andrés Caamal, vendedor de pescado en el Mercado desde hace 10 años también dio su opinión y expuso: ‘A estado muy bajo, a comparación del año pasado como un 30 por ciento han bajado las ventas. Antes se llenaba aquí, ahora por ratos viene una persona y así. Antes llenábamos la meseta de pescado, ahora ni pescado tenemos porque ahora todo está muy caro.