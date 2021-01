Ni Covid-19, ni quejas, impiden que hospitales de Yucatán reciban honores

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Yucatán, recibió la Condecoración Miguel Hidalgo en Grado Placa en siete de sus hospitales, en reconocimiento al esfuerzo de todo el personal de salud frente a la emergencia sanitaria.

La Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), el Hospital General Regional (HGR) No. 1 “Ignacio García Téllez” y el No. 12 “Benito Juárez García”, así como los Hospitales Rurales (HR) No. 39, 59, 62 y 63 del Programa IMSS-BIENESTAR, fueron los galardonados en la entidad.

En Yucatán, siete unidades hospitalarias fueron reconocidas por su atención en la pandemia

La Condecoración Miguel Hidalgo es la máxima distinción del Estado Mexicano que reconoce méritos eminentes, conducta o trayectoria ejemplar y relevantes servicios prestados.

Distinción a hospitales es por la atención del coronavirus

La titular del IMSS Yucatán, Miriam Victoria Sánchez Castro, agradeció la distinción hecha a los hospitales y reconoció el constante esfuerzo de los trabajadores de la salud.

Sánchez Castro detalló que en la inscripción de la Condecoración Miguel Hidalgo Grado Placa se lee:

"En reconocimiento al personal de esta Unidad Médica. Su contribución a salvar vidas durante la pandemia del COVID-19 será siempre recordada. Diciembre, 2020".

Por su parte, Alonso Sansores Río, titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas señaló que en el IMSS Yucatán el personal está comprometido con los derechohabientes al prestar un mejor servicio.

