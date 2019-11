Nelly Quijano, incansable impulsora del arte fotográfico en Yucatán

Nelly Quijano considera que es importante continuar generando eventos como el Foto Quest Mérida 2019 porque las personas creen que tomar una foto es solo literal apachurrar un botón cuando en realidad hay un estudio detrás de eso, un estudio de la luz, un estudio de las técnicas y en este mundo que cada vez está más llena de imágenes uno cree que es muy fácil, pero las personas que nos hemos preparado y hemos estudiado conocemos cómo es esa lectura visual del ser humano.

Aseguró a La Verdad que ella seguirá promoviendo la cultura fotográfica y quiere continuar trabajando con la gente de Nikon para planificar nuevos eventos para el próximo año 2020.

Nelly formó parte de los ponentes del Foto Quest Mérida 2019.

¿Cuando se dio tu conexión con la fotografía?

Desde niña siempre fue algo muy familiar en mi casa, aunque no existía la tecnología digital, mi papá tenía una cámara y nos fotografiaba, pero cuando entré a la carrera de ciencias de la comunicación tuve un contacto ahí maravilloso, mágico al entrar al cuarto oscuro y me dije yo quiero esta magia en mi vida.

¿Qué tanto han cambiado los procesos fotográficos?

El proceso antiguo me daba una sensación de sorpresa que me encantaba, ahora todo es inmediato, también es mágico y realmente descubrir algunos programas que son como un cuarto oscuro pero ahora en digital ha sido maravilloso, no le encuentro realmente que algo sea malo o bueno, sino que es una cuestión de acoplarnos a lo que estamos viviendo hoy.

Nelly Quijano está muy contenta por la respuesta de Nikon para realizar eventos en Yucatán.

¿Cómo se dio la relación con Nikon para realizar este evento?

Este evento es muy especial para mí porque realmente el contacto fue en un viaje donde conocí a las personas de Nikon y les pregunté ¿por qué nos tenían tan abandonados? que vengan al sureste que vengan a conocer el talento de la gente de aquí y me sorprendió su respuesta, yo los invité con todo amor y con una ilusión y un sueño de que ellos vinieran pero jamás me imagine que tuviera esta respuesta. El saber que Nikon nos escucha nos hace muy feliz. Ver hecho realidad este evento en lo personal es una satisfacción enorme.

¿Qué información compartiste en el Foto Quest Mérida 2019?

Platiqué sobre el retrato y compartir unos tips sobre mi forma de trabajar, mi manera de hacer retrato y sobre todo recalcar la importancia de la empatía que hay que tener con la gente para poder lograr la imagen que queremos transmitir.

Nelly Quijano ejerciendo el oficio que ama en diferentes escenarios.

¿Qué tratas de lograr con tu trabajo?

A mi me interesa mucho fomentar la cultura fotográfica y siempre estoy participando en los eventos, exponer las fotografías de los demás, el mío creo que es importante.

¿Qué consejo le darías a las nuevas generaciones?

Mi consejo es que se preparen, que estudien, que investiguen sobre todo cómo es la lectura visual, cómo nuestra mente percibe las imágenes, y eso hace la diferencia de una buena imágen, de que esta sea llamativa, también les sugiero que si les apasiona que no paren de tomar fotos, que tomen fotos de todo lo que les guste.

Ricardo D. Pat