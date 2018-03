Negligencia mató a 4 albañiles en Mérida

NEGLIGENCIA CRIMINAL

DEBEN SER INDEMNIZADOS Heriberto Eulalio Cauich Canul, secretario General de la Construcción de la CROC, dijo que ninguno de los trabajadores he- ridos o fallecidos en el hotel que se derrumbó son sus agremia- dos. Todos los que ahí trabajan son a liados a la CTM y los heridos tienen derecho a ser indemnizados en caso de incapacidad permanente, de igualmente los fami- liares de los fallecidos. Cauich Canul, mencionó que en estos casos la obra queda detenida hasta que nalicen las investigaciones. Los dos sindicatos de alarifes de la CROC siguen en pie para armar sendos convenios con desarrolladores para bene cio de 3 mil albañiles. Eulalio Cauich Canul señaló que tienen trabajo asegurado durante 14 años. Dijo que en los últimos cin- co años han tenido las obras más grandes que se han realizado en la entidad, tales como el Villa Montejo, Country Towers y el Country Club. Las obras para los próximos treinta años recaen en edi cios, fraccionamientos, carreteras y obras propias de la administración federal, estatal o municipal. Resaltó que con este fatal accidente ya son 10 los albañiles fallecidos trágicamente en diversas obras en la capital yucateca. Recordó que el año pasado hubo doce alarifes muertos trágicamente en diversas obras, pues mientras más altos sean los edi- cios de construcción, más riesgoso de accidentes laborales y fa- llecidos van a suceder.Heriberto Eulalio Cauich Canul, secretario General de la Construcción de la CROC, dijo que ninguno de los trabajadores he- ridos o fallecidos en el hotel que se derrumbó son sus agremia- dos. Todos los que ahí trabajan son a liados a la CTM y los heridos tienen derecho a ser indemnizados en caso de incapacidad permanente, de igualmente los fami- liares de los fallecidos.

Trascendió que la orden en la comuna es no hablar del incidente, ‘porque ellos no tienen ninguna responsabilidad’ y que las autoridades correspondientes son las que deben dictaminar al respecto.Por su parte, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Alarifes de la Industria de la Construcción, Bernabé Chan Castañeda, informó que en el derrumbe se produjo porque estaban trabajando con muy poca luz y seguramente nadie estaba auxiliando al operador de la grúa, quien provocó el accidente. Chan Castañeda dijo que el operador de la grúa debió tener un auxiliar que le fuera guiando. Y que por la posición de la maquinaria es posible que los cuatro infortunados obreros hayan sido alarifes que estaban haciendo labores en tierra, descartando de esa manera que hayan sido poceros o terraceros. Insistió en que en estas fechas, a las 17:30 horas ya está oscuro y en ese tipo de trabajos, que son riesgosos, desde las 4 o 5 de la tarde se deben suspender labores. Aclaró que los alarifes muertos no son de su agrupación y muy posiblemente de la CROC.