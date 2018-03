Necesaria prisión a depravados sexuales en Yucatán

Llama la diputada Celia Rivas a enjuiciar a quienes cometan abuso sexual o robo a casa habitación

Te puede interesar

Todas las leyes son perfectibles y en el caso del Nuevo Sistema de Justicia Penal se deben hacer modificaciones para avalar que queden bajo prisión preventiva oficiosa quienes incurran en abuso sexual y robo a casa habitación, entre otros delitos muy sensibles que lesionan los derechos de las víctimas, por lo que exhortamos al Congreso de la Unión para abordar el tema, afirmó la diputada Celia Rivas Rodríguez. La también ex fiscal general del Estado, afirmó que las medidas cautelares en delitos como los antes citados favorece a los victimarios, quienes pueden salir en libertad poco después de ser detenidos por lo que reiteró en el ‘respetuoso llamado para que se analice el tema’. Durante la sesión ordinaria de la LXI Legislatura, la diputada hizo uso de la tribuna a nombre de la Junta de Gobierno, para impulsar este punto de acuerdo aprobado por unanimidad por el Congreso local, ya que no se contempla la prisión preventiva oficiosa a quienes cometan delitos como robo a casa habitación y abuso sexual, considerados graves en Yucatán. Expuso la situación que ha provocado la preocupación de la sociedad civil, porque para todos los yucatecos, la seguridad es un patrimonio invaluable que no podemos descuidar. Argumentó que el punto de acuerdo fue producto del consenso de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado porque esta soberanía carece de facultades para efectuar alguna modificación al catálogo de delitos tanto en la Constitución Federal como en el Código Nacional de Procedimientos Penales.