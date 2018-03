‘Nalgueadores’ atacan a mujeres en Valladolid

Hombres a bordo de vehículos han nalgueado a varias mujeres en la Sultana del Norte

“Mucho cuidado con tipos que andan nalguenado mujeres, la semana pasada fui víctima de un sujeto desconocido a bordo de una camioneta blanca parecida a las que usan los del agua potable, pero sin logo, que casi me atropella para darme la nalgada, aceleró de inmediato y por el susto me quedé sacada de onda”

AGRESIÓN SEXUAL

Las redes sociales son la plataforma perfecta para levantar denuncias ciudadanas en la actualidad, Angie Escalante, denunció por su Facebook ser víctima de unos hombres que pasan el día faltándole el respeto a las mujeres en Valladolid. Los hombres pasan por la calle “” a las mujeres que van caminando, los hombres no tienen respeto por las féminas y no han sido detectados por la autoridad. Los hombres van a bordo de una camioneta o de motocicletas y después de faltarle el respeto a las mujeres aceleran la velocidad y salen de la vista de sus. La afecta dio parte de la agresión a las autoridades municipales, señalo que han sido varias veces en las que ha sido atacada por estos hombres y pidió a los cuerpos policiacos que detengan a los hombres antes de que la agresión sexual sea mayor.Una nalga, una mirada, el acoso con un piropo todos estos actos son una agresión sexual que si no son evitadas o denunciadas a tiempo pueden incrementar o pueden no detener a los abusadores.