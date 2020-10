Nadan peces de cenote en las calles de fraccionamiento de Mérida

A punto de cumplir una semana de la peor inundación en el fraccionamiento Las Américas, al norte de Mérida, habitantes dieron a conocer la presencia de peces nadando en el agua estancada.

La acumulación del agua en las calles, principalmente en la etapa final ha dado origen a cardumenes de peces.

En el fraccionamiento Las Américas, la fauna acuática empieza a ocupar los espacios inundados

Algunos de los usuarios de redes sociales que han subido fotografías y video presumen que son peces de cenote con los cual se confirmaría que el manto freático subió inusualmente

Tras el paso del huracán Delta, cientos de casas se inundaron, aunque en la mayoría ha salido el agua; los encharcamientos persisten en las calles y avenidas.

El agua acumulada en las calles del fraccionamiento Las Américas ya empieza a tomar una tonalidad verde

“Jamás imagine poder ver peces pequeñitos afuera de mi casa (no son renacuajos) siempre me sorprende la naturaleza quien tenga caña para pescar que me la preste”, escribió una usuaria

Además en el grupo de vecinos, aseguró que también vio unos peces más grandes, pero no los pudo captar.

“Son pececitos están saliendo de los cenotes ya hay por varios puntos”, “igual aquí en mi calle hay, estoy esperando a ver si veo un huachinango para la comida”, “espero puedan rescatarlos”, fueron los comentarios.

Creen que los peces surgieron de los cenotes rebosados

Uno de los vecinos explicó que muy cerca del fraccionamiento Las Américas hay varias aguadas con peces y debido a la inundación llegaron hasta el fraccionamiento mencionado.

En noticias de hoy, recordaron que al final de la calle 45 L, atrás de la barda perimetral fue descubierto un cenote cuando la empresa constructora pretendía edificar más casas.

Vecinos de Las Américas, proponer lanzar el agua estancada a este terreno contiguo al fraccionamiento

Los planes de la desarrolladora se vieron frustrados cuando vecinos denunciaron que el agua drenada del cenote estaba siendo arrojada hacia las viviendas, causando la primera inundación.

El predio contiguo a las calles 45 desde la M hasta la E, se encuentra anegado y el cenote desbordado aunque aún hay espacio para intentar arrojar el agua estancada en las calles a ese predio.