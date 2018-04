Música yucateca en continua evolución

Música yucateca en continua evolución

¿Cómo de ne María San Felipe su estilo musical?

Yo me considero libre, he decidido tomar un camino de exploración. No puedo negar la influencia que tiene en mí la trova tradicional yucateca pero también desde pequeña escuchaba a artistas como Facundo Cabral, Joan Manuel Serrat o Libertad Lamarque, mi hermano me explicaba las letras porque yo tenía apenas 5 años. Escucho mucha música del mundo pero intento tener un sonido propio.

¿De dónde te llega la inspiración para componer?

Me llega de todo el rededor, siempre hay algo que impacta a mi vida, es una especie de magia que llega de la nada y en ese momento necesito escribirla. Me gusta expresar todo lo que me impacta, desde respirar, el canto de las aves, la sonrisa de mi hijo hasta cosas mas fuertes como el sufrimiento de la gente. Compongo sobre algo bello o muy doloroso.

¿Existen oportunidades para los creativos locales?

He llegado a la conclusión que los espacios, las oportunidades o los apoyos te los creas tú mismo. Afortunadamente con la tecnología ahora puedes darte a conocer de manera un tanto más fácil, basta con subir un video para que puedas llegar a otros lugares del planeta.

¿Tienes planes próximos?

Estoy a punto de terminar un disco, pero siempre quiero hacerle algo más a los temas, llevamos un año con ese trabajo que consta de 14 canciones. Lo que si es seguro es que este 2018 mi música estará en plataformas digitales, tanto lo nuevo como te- mas anteriores. También seguimos tocando puer- tas con proyectos para festivales y convocatorias.