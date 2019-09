Murmurante Teatro aborda el tema de la violencia con “Manual de Cacería”

Ariadna Medina comentó que esta puestas en escena fue un trabajo de largo aliento, como todos los trabajos de Murmurante Teatro, que empezaron a elaborar en el laboratorio junto con Paulino Dzib, quien es criminólogo y perito forense y contiene seis relatos de violencia en Yucatán.

Juan de Dios Rath, director de "Manual de Cacería" y Ariadna Medina, productora de la puesta en escena en la que ambos también actúan.

Juan de Dios Rath dijo que en el 2012 era como la transición del régimen de Felipe Calderón al de Enrique Peña Nieto, y era una época de mucha violencia. “Era como la parte culminante de la guerra contra el narco y nosotros teníamos muy presente eso, pero queríamos hablar de la violencia que no parece violencia, las formas de violencia velada que puede ser psicológica o que puede ser económica, que pareciera que no existe pero que sí permea digamos las oportunidades de toda una generación de jóvenes. Habla de la violencia que genera el Bullying, la que genera el alcoholismo dentro de una familia, la violencia contra la mujer, son formas de violencia más o menos veladas pero que el público reconoce.

Ariadne nos explicó de qué manera abordan una pieza escénica. “Nosotros tenemos una metodología de trabajo que le decimos el laboratorio, que se parece mucho un laboratorio clínico, pero que en este caso es un laboratorio de investigación de trabajo con el cuerpo, de recolección de información, nosotros estuvimos trabajando muy de la mano con Paulino Dzib y recolectamos tres historias documentadas de entrevistas que ellos hicieron de gente que fue violentada o que violentó y las otras historias salieron de los integrantes del grupo que era la referencia que cada uno de nosotros tenía de acuerdo a la violencia que se vive en la Península de Yucatán, donde el yucateco acostumbra guardárselo todo hacia adentro.

Murmurante Teatro ha realizado excelentes puestas en escena como “El silencio que abrasa”, pieza unipersonal interpretada por Ariadna Medina y dirigida por Juan de Dios Rath.

Durante la conceptualización de la obra encontraron que la agresividad es una necesidad vital. “Si uno no accede a la posibilidad de defenderse o de huir, o de atacar en el momento que lo requiere, en la naturaleza pues así es, ya es algo necesario, la violencia ya tiene que ver con procesos de frustración y de como tomar represalias hacía algo que nos incomoda, hay una especie de umbral, hay una digamos, construcción de la violencia social, pero que en el momento en que se concreta en un acto violento, hay un momento en que se cruza una línea, un umbral, entonces, la gente que ha matado por ejemplo esa experiencia ya no puedes retroceder al modo anterior de cómo eras cuando no habías matado, entonces al comprender eso entendimos que era muy importante generar la posibilidad en cada relato de que apareciera el umbral, el momento de decidir, por eso de alguna manera es manual de cacería, porque en la cacería están los roles de presa y de cazador y a veces ejercemos uno o ejercemos el otro, a veces creemos que haríamos o no haríamos tal cosa moralmente, pero a la mera hora de que nos suceden las cosas, nos sabemos que vamos a hacer, y hay que decidir algo, hay que decidir huir, atacar, correr, en el momento en que sucede”, dijo Juan de Dios Rath.

Otro gran acierto de Murmurante Teatro fue “Las Constelaciones del Deseo”, un proyecto apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.

Ariadna dijo que las manifestaciones de violencia son muy amplias, y que la obra se llama Manual de Cacería, porque no hay un manual de violencia, es un poco irónico realmente, porque se dieron cuenta que de pronto había un manual para prevenir el bullying, dijimos bueno, cada caso es diferente y lo tienes que abordar de una manera distinta, entonces no puedes crear un manual para seguir a la perfección, pero sí puedes reflexionar en que hay un momento en que hay que tomar una decisión.

En la puesta escena actúan María José Poot, Ariadna Medina y Juan de Dios Rath, contando con el importante apoyo de Josué Abraham, creador de la multimedia, también Amaury Alonzo que también es un gran creador de multimedia, la música es de Manuel Estrella, un extraordinario compositor.

Ricardo D. Pat