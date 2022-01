Mural de yucateca se imprimirá en “cachito” de la Lotería Nacional

El mural titulado “Trabajo digno”, de la muralista yucateca Draya Madú Ramírez Pool, plasmado en el Campo Deportivo “Alfredo Moguel Ruz” de Cacalchén, Yucatán, fue elegido como una de las piezas para conmemorar los 100 años del muralismo mexicano, por parte de la Lotería Nacional.

En entrevista con La Verdad Noticias, la artista originaria de Telchac Puerto compartió detalles acerca de la obra, su creación, significado y el proceso de selección por parte de la institución de asistencia pública, que se encargará de llevar el mural a todos los estados de la República Mexicana, a través de los “cachitos” del sorteo Zodiaco del 6 de febrero.

Draya Madú, muralista yucateca originaria de Telchac Puerto

¿Qué representa “Trabajo digno”?

El mural en sí representa este trabajo que a través de la asociación civil Jade Propuestas Sociales y Alternativas al Desarrollo se ha intentado de dignificar en Yucatán, ellas me invitaron para hacer un mural en el municipio de Cacalchén y fue un trabajo social, porque estuvimos platicando con las trabajadoras domésticas de ahí, quienes nos dieron todas las ideas que ellas querían que se plasmaran en el mural.

¿Qué se puede observar en la obra?

El mural contiene principalmente la imagen de dos mujeres trabajadoras del hogar, con elementos como el jaguar, la chaya y sus herramientas de trabajo, ya que este felino es de la región y representa a un guardián y protector, porque una gran parte de ellas se identifican con él ya que son mamás solteras y jefas de familia, entonces son mujeres muy empoderadas y fuertes.

¿Cuándo y dónde se realizó el mural?

El mural se realizó a mediados de julio y tomó aproximadamente cinco días en terminarse, fue una colaboración entre Jade Sociales y el Ayuntamiento de Cacalchén, que fue quien nos brindó una pared, en una de las rutas principales del municipio, en un centro de convivencia familiar donde van muchas personas y pueden observarlo, pero lo mejor es que las mismas personas nos han compartido que se sienten muy orgullosas de la obra y al lugar hasta va la gente a tomarse fotografías, porque lo reconocen como algo de ellos.

¿Cómo fue seleccionado para este homenaje?

Hace unos meses me contactaron por parte de la Lotería Nacional, para celebrar los 100 años del movimiento de los muralistas hace ya un siglo. A mi me escribió un mensaje el maestro Polo Castellanos, que es el artista que dirige el movimiento de muralistas mexicanos, para invitarme a ser parte de este homenaje a través de la publicación de mi mural, en los cachitos de la Lotería que van a salir a partir del 6 de febrero de este año.

¿Habrá más artistas en los "cachitos"?

Me convocaron junto a varios muralistas de varios lugares de México, para hacernos un homenaje en vida a los que todavía estamos aquí presentes, activos creando murales en distintas latitudes del país, así como a muralistas que ya no están con nosotros.

¿Cuántos artistas participarán en este homenaje?

La verdad es que se convocaron a varios artistas, no tengo el número exacto pero cuando menos se seleccionaron 67 muralistas de manera póstuma y eligieron a otros 13 vivos en todo el país, así que me siento muy orgullosa de poder compartir esta oportunidad con mis compañeros artistas, así como grandes exponentes del muralismo como Diego Orozco, Siqueiros, Diego Rivera y Rina Lazo, quien fue una de las primeras muralistas a las que no se le dio el reconocimiento cuando estaba viva.

¿Por qué específicamente aplicaste con este mural?

Cuando me invitaron por parte de la Lotería Nacional me pidieron que sea uno reciente y que esté realizado en México, que represente mi trabajo también, por eso se me ocurrió aplicar con “Trabajo digno”, porque es uno de los más representativos del estado, tiene detrás de él una buena causa y también es el reflejo de mi trabajo como activista que he realizado desde hace varios años.

