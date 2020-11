Municipios ricos en turismo son más pobres en Yucatán

Habitantes de municipios de Yucatán viven en pobreza extrema a pesar de tener en sus localidades bellezas naturales que bien promocionadas podrían generar riqueza en el sector del turismo.

El error en Yucatán es la designación en el área de Turismo de una persona que no conoce a la entidad

Pero la indiferencia de la titular de Turismo en Yucatán, Michelle Fridman Hirsch y el desconocimiento de su equipo de colombianos, los hunden más en la miseria.

Especialistas en la materia y coautores del libro “Turismo, Desigualdad y Pobreza”, señalan que uno de los principales errores en este país, es que los gobernadores ponen en esos puestos a personas que ni son oriundas de la entidad, ni tienen compromiso con su gente, como sucede en el caso de Yucatán.

Los expertos en turismo, Rodrigo Espinosa Sánchez; Félix Jiménez y Daniela Olivares Sastre, participantes del panel digital “El turismo y la pobreza en el sureste de México”, organizado por Segmentos Research que preside José Cab Lugo, revelaron que se necesita un modelo para el desarrollo turístico humano.

“Debemos pensar en un modelo de planificación en donde esté primero la calidad de vida de las comunidades de la gente local", argumentan.

Es un modelo inverso que se sustenta en la política pública, y no en la política gubernamental. Esto es importante porque de esta manera nos llevarían desarrollo territorial e inteligente, no a la inteligencia vendida a través de los chips o la tecnología”.

Turismo como motor de desarrollo

“El turismo bien planificado y con otro modelo por supuesto que puede servir como motor de desarrollo, pero la política gubernamental la han manejado como si fuera una política pública y este es el contraste.

Se debe pugnar porque exista la política pública que pertenece a los actores locales, para lograr el desarrollo de las poblaciones tiene que ser invertida la planificación porque en el sureste mexicano el que planifica a nivel nacional no conoce Chiapas, Oaxaca, Yucatán, y esto es un problema que en lugar de beneficiar al turismo va acentuando la pobreza, porque queda en manos de la opulencia”.

Se debe aplicar un modelo de planificación en donde esté primero la calidad de vida de las comunidades

El doctor Julio César González destaca que en el libro desigualdad y pobreza se plantea un modelo de desarrollo centrado en el rostro humano, ya que de lo contrario es un modelo de planificación para el desarrollo centrado en lo económico y esto no nos lleva a ningún lugar.

Consultados sobre cuál es la función de los secretarios de turismo, el especialista en marketing político, José Cab Lugo señaló que “hay secretarios o secretarias que no conocen ni siquiera el estado en dónde están haciendo la política, y en el caso particular de Yucatán se tiene una política fallida totalmente porque no hay planeación”.

Sobre qué papel realmente deben jugar los secretarios de turismo, mencionaron que el planteamiento debe ser extensivo porque en la administración pública hay desde el Secretario de Gobierno Federal como los estatales y municipales, pero “nuestra opinión al respecto es que el problema esencial radica en la profesionalización del turismo”.

Mira las noticias de Yucatán dando click aquí

Destacaron que a nivel Estatal y Municipal esas áreas de gobierno tienen una gran infraestructura: Directores, subdirectores y asesores; de repente es una especie como de mantener los puestos de trabajo para engordar la burocracia y desde el punto de vista administrativo se crea que están trabajando, pero en realidad no existe una política pública.

Yucatán tiene una política fallida totalmente porque no hay planeación

Ejemplificaron: Si vemos el caso de Campeche en donde se tiene una afluencia de alrededor de un millón de visitantes; Tabasco con un millón 400 mil turistas; Yucatán con más de un millón y medio se puede ver que en la relación costo beneficio no se justifica, que es mayor el gasto de salarios que el beneficio por políticas mal planeadas y esto afecta a la economía en el turismo y lo peor del caso es que va totalmente en contra de cómo combatir la pobreza en los destinos turísticos.

Políticas públicas desde las bases sociales

Explicaron a La Verdad Noticias, que las políticas públicas se construyen desde las bases para poder atender las necesidades reales de las poblaciones y aquí hay una cuestión importante, ya que los secretarios deberían fungir como promotores del desarrollo turístico pero con conocimiento de causa.

Y además como monitores para la evaluación del desarrollo turístico con conocimiento de causa porque muchas veces todo queda en el discurso y la pobreza sigue incrementándose, es por eso vemos tanta desigualdad en todo México y hay lugares más pronunciados.

Subrayaron la importancia de hacer este ejercicio de profesionalización con conocimiento de causa “pero no de la causa política, sino de la causa del desarrollo de la realidad de los pueblos y pensar en las comunidades rurales porque nuestras ciudades, nuestras metrópolis tienen cinturones de miseria”.

Pese a las pifias de la titular de la Sefotur, se mantiene en su cargo sin importar las afectaciones causadas al sector turístico

A nivel nacional muchos estudios muestran la cuestión de la hambruna como el caso de Vallarta, Cancún, Acapulco, Mérida; debemos pensar que los secretarios de turismo deberían planificar el desarrollo del turismo con conocimiento de causa de su región, de su realidad territorial para que los funcionarios salgan de la oficina y recorran el territorio y conozcan para qué son los planes de desarrollo contemplando las necesidades de las comunidades; de lo contrario seguiremos pensando que los planes de desarrollo nacen de una realidad social incierta.

“Tenemos que pensar en modelos diferentes. Entonces el desarrollo turístico estaría apuntalado para poder abatir la pobreza como dicen los objetivos del desarrollo sostenible, de lo contrario la pobreza seguirá incrementándose.

Te puedde interesar: Fridman debe salir de Sefotur pero antes resarcir el daño hecho

Es injusto que en muchos municipios de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán haya poblaciones rurales que a pesar de contar con bellezas naturales como cenotes, grutas o zonas arqueológicas sus habitantes vivan en pobreza extrema.