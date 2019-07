Municipio de Yucatán sin obras ni economía por desinterés de alcaldesa

A pesar que el municipio de Conkal, uno de los 106 que integran la geografía del estado de Yucatán, recibe puntualmente sus participaciones financieras, tanto las obras sociales como las acciones para generar economía y empleo están paralizadas.

De no ser por los programas sociales de la federación como la entrega de las tarjetas del bienestar para los adultos mayores y las becas para los estudiantes, las familias de Conkal estarían en las ruinas.

“Aquí el que gestiona los programas federales es Mario Quijano, somos varios ya a los que nos han entregado la tarjeta de la pensión federal” explicó Elías Canché.

En las cercanías del Palacio Municipal, se encuentra un pequeño parquecito en el que cada domingo se colocan los tianguistas, pero a pesar de lo moderado de los precios de productos diversos, las ventas están bajas y esto se debe a que la gente no tiene dinero.

En el parque se pueden ver las jardineras abandonadas, los postes del alumbrado público a punto de derrumbarse, la principal calle de acceso sin pavimentar y mucha gente reunida en horas que deben ser laborales, sin empleo. Este es el retrato de la parálisis económica.

En el interior del mercado, algunas vendedoras de frutas, relatan que solo la mitad de los locales se abren, el resto permanece cerrado porque no existe un plan para alentar la economía.

Locales cerrados en el interior del mercado de Conkal.

“Los pequeños comerciantes no tienen dinero para invertir, mucho menos para pagar las cuotas que cobra el ayuntamiento”, dijeron.

En Conkal mucha gente desempleada está a la espera que inicie actividades la nueva planta de la vidriera Millet.

“Esa es nuestra única esperanza por ahora”, menciona un grupo de jóvenes entre estos Jhonatan Uc y Marisa Pérez Can.

Desesperanzados, hombres y mujeres conkalenses, mencionaron que la pobre gestión de la alcaldesa Hiselle Díaz del Castillo, tiene a Conkal sumido en una inactividad económica; no hay dinero en el pueblo, no hay empleo, no hay obras, señalaron.

Entre las acciones urgentes a las que se había comprometido la alcaldesa Hiselle Díaz del Castillo durante su campaña, estaba la de construir una entrada adecuada al municipio de Conkal viniendo de Mérida, ya que por tratarse de una vía altamente transitada, los accidentes se registran frecuentemente porque el acceso se dificulta y se vuelve peligroso.

En pleno centro de Conkal, varios postes están a punto de caer.

Pero ni el bacheo de las calles del primer cuadro, mucho menos el arreglo del principal acceso a Conkal, ha podido concretar la inexperta presidenta municipal.

Lamentaron que la primera regidora tome decisiones que lejos de contribuir a la bonanza y la mejora vayan en contra de la economía de las familias de este pequeño municipio de Yucatán que no obstante su cercanía con Mérida se encuentra alejado de la prosperidad a causa del desinterés de las autoridades municipales que encabeza Díaz del Castillo Canché.