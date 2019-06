Municipio de Yucatán se queda sin dinero; no tienen para pagar los sueldos.

De acuerdo con trabajadores de Tixkokob, el municipio de Yucatán no cuenta con dinero, ya que llegó la quincena y no recibieron sus salarios, por lo que al reclamarlo ante sus jefes directos, éstos les dijeron que no hay recursos y no saben cuándo recibirán su paga.

Según informes, Tikokob, municipio de Yucatán, no tiene ni dinero para pagar a la Policía Municipal.

Indicaron que el problema afecta a todo el personal del municipio de Yucatán, incluyendo a policías municipales, además de personal administrativo y operativo. Ninguno de ellos recibió el sueldo correspondiente a esta quincena.

Los quejosos indicaron que al consultar la problemática con sus superiores, éstos les indicaron que no había dinero disponible para pagar sueldos y que posiblemente mañana se podría resolver el problema, aunque no garantizaron nada al respecto.

No te lo pierdas:

Desnuda y golpeada corre para evitar ser violada en Mérida

El alcalde de Tixkokob, Erick Quijano, no se ha pronunciado al respecto.

El alcalde de este municipio de Yucatán es Erick Quijano González, emanado del Revolucionario Institucional (PRI), quien durante la campaña electoral del año pasado fue denunciado públicamente por intolerante, al agredir verbalmente a un ciudadano por sus publicaciones en redes sociales, algunas de las cuales no agradaron al hoy munícipe.

Ante esta situación, se desconoce si los regidores y demás altos funcionarios cobraron sus quincenas.