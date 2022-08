Municipio de Yucatán ofrece internet gratuito a todos sus habitantes

A pesar de que el acceso a internet es un derecho humano constitucional desde hace más de cinco años, en Yucatán apenas se avanza para alcanzar la conectividad total a este medio que garantiza el acceso a la información y la libertad de expresión.

Sin embargo, hay municipios que se esfuerzan en llevar el internet a todos los rincones de sus comunidades, como es el caso de Tizimín, que recientemente informó que la totalidad de sus comisarías cuentan ahora con al menos un punto de conexión inalámbrica gratuita.

Lo anterior lo dio a conocer el alcalde de dicho municipio, Pedro Couoh Suaste, quien presumió en sus redes sociales que 200 espacios públicos de la cabecera municipal, así como cada una de las comisarías de Tizimín, ya cuentan con acceso a internet.

Detalló que en el caso de la ciudad de Tizimín, son 100 los parques, plazas y oficinas municipales las que cuentan con internet gratuito, mismos que se encuentran distribuidos en todos los puntos cardinales de la cabecera.

Asimismo, otros 100 puntos de wifi gratuito se encuentran en las localidades de Dzonot Carretero, Chan San Antonio, Sucopo, San Isidro, Tixcancal, San Andrés, Tres Reyes, Popolnah, Quintana Roo, Santa Elena, Colonia Yucatán, Nuevo Mundo, El Limonar y El Cuyo.

Tizimín, ubicado al oriente de Yucatán, es el municipio con mayor extensión territorial en la entidad, por lo cual conseguir esta conectividad universal fue reconocido de forma favorable por sus habitantes, quienes destacaron la ayuda especialmente para las personas de escasos recursos.

“Siendo sincero dudé mucho que se pudiera realizar una obra así, claro, con lo que he visto a lo largo de mi vida en cada administración, recordando lo que me decía mi abuelo Isidro Mena, tu palabra vale y con eso no se juega”, escribió Gabriel Mena, poblador de Tizimín.

Como informamos anteriormente, así como Tizimín, Mérida también es otro municipio que ya cuenta con internet tanto en su ciudad, como en sus 47 comisarías. Esto como parte de una estrategia implementada por la Dirección de Tecnologías de la Información, que dirige Hernán Mujica Ruiz.

¿Por qué es un derecho el acceso al internet?

En México, el acceso a internet es un derecho garantizado por la Constitución Política de nuestro país, según lo plasmado en la Reforma de Telecomunicaciones promulgada desde el 10 de junio de 2013.

La importancia de internet es que es un habilitador de otros derechos fundamentales como el derecho a la información, derecho a la privacidad y derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TICs), a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones.

