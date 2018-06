Municipio de Yucatán a punto de convertirse en un pueblo fantasma

Hace un siglo la industria henequenera fue la principal actividad económica de Yucatán y, por ende, el principal sustento de cientos de yucatecos. Gracias al llamado “oro verde”, muchas familias forjaron un hogar a los alrededores de las haciendas, lo cual perdura hasta nuestros días a excepción de Santa Teresa, en Motul, que dentro de poco se convertirá en un pueblo fantasma.

El declive y la pronta extinción de esta comisaría se debe a la ambición de inversionistas, como comenta doña Ilaria Canul Cervantes, una de las 20 personas que continúa viviendo en este lugar, pero que dentro de muy poco tendrán que abandonar la casa que heredaron de sus padres y abuelos, quienes por décadas fueron trabajadores de los diferentes dueños que tuvo la hacienda.

A poco menos de 15 minutos de Motul, la comisaría está semiabandonada. Sólo quedan cinco familias que están esperando llegar a un acuerdo con las dueñas de la hacienda, que según doña Ilaria son prestanombres de un francés, para desalojar sus casas y ser reubicados en otra con los servicios básicos, como pasó con los demás.

La entrevistada, quien dice ser la única que da la cara por su comunidad, señala que el abandono de esta comisaría inició hace como cinco años cuando Rosa María y Paulina Franco compraron el casco de la hacienda. Y aunque en un principio todo parecía normal, conforme pasaron los años los problemas y la intranquilidad llegaron.

Engaños y abandono

“Ella (por una de las dueñas) pasó (a nuestras casas) y nos dijo que nos iba a ayudar a que nos den nuestro título de propiedad. Nosotros de mensos dejamos que pase a nuestras casas a medir (el terreno). Ya cuando ella hizo su nuevo croquis presentó que todo (hacienda y terrenos de alrededor) era de ella; y así nos fregaron”, relata ya resignada y con tristeza la señora Canul.

El único papel que poseían las víctimas son los “acasillados”, que eran los documentos que daba el dueño de la hacienda a sus trabajadores. “Él construía las casas a cambio de que nuestros abuelos y padres trabajen para él”, indica la señora, quien también dijo que esos papeles, según les comentaron, no eran válidos porque sus antepasados nunca solicitaron certeza jurídica.

Aunque pareciera que la iglesia del poblado fue abandonada hace unos días, lleva cerrada desde un año y medio aproximadamente, mientras que la escuela, donde se impartía preescolar y primaria fue cerrada hace ocho meses. A comparación de la primera, pareciera que lleva más tiempo deshabilitada, pero el deterioro es más notorio.

Problemáticos

Doña Ilaria remarca que el problema en Santa Teresa fueron las cinco familias que aún viven en el sitio, pues ellos se negaban a vender sus propiedades, que no era más que catafixiar su casa por una nueva en Ucí o Motul, aunque, según la entrevistada, no todas fueron entregadas con los servicios básicos tal como prometieron Rosa y Paulina.

Como ejemplo, mencionó el caso de su suegro, quien actualmente vive en el Fraccionamiento Puertas del Sol sin luz ni agua. “Se le debe acarrear el agua para su vivienda. Pero él decidió aceptar así la casa, ya que no quería más problemas por su edad”, señaló la entrevistada, quien dijo que ella no se irá hasta que a su nueva vivienda no le pongan luz, puertas y ventanas.

Finalmente, doña Ilaria indica que el motivo principal por la cual no querían irse era porque su pueblo era tranquilo, no había tráfico y tampoco había cantinas.

No saben su futuro

De las cinco familias que quedan en Santa Teresa, dos no saben qué pasará con ellos, ya que no hay llegado a un acuerdo con las dueñas de la casa para ser reubicados. Las otras tres están esperando la habilitación de los predios que les prometieron.

_Leandro Chacón Azcorra