Mundo Maya de Yucatán atrae turismo cultural internacional

En Yucatán el Mundo Maya tiene un gran prestigio a nivel internacional, por lo que la promoción debe enfocarse como turismo cultural a ese segmento del mercado en países de todo el mundo, asegura el antropólogo yucateco experto en cultura maya, Carlos Villanueva.

El también representante para México y Latinoamérica del festival de cortos CineSpace de la NASA, considera que la promoción de Yucatán entre influencers está equivocada porque con ello solo atrae a jovenes que buscan, sexo, arena y sol.

Todo el mundo habla de la cultura maya, sus predicciones y toda la magia alrededor de su maravilloso mundo mágico, sobre todo por países de Europa y Asia, ya que la consideran una región donde el misticismo y la naturaleza se unen con la historia, para dar vida a una riqueza cultural inconmensurable.

Las incontables atracciones turísticas del área reflejan la diversidad geográfica del Mundo Maya y su rica herencia cultural, pasada y moderna, que atraen viajeros en busca de aventura y ecoturistas, entre otros.

El antropólogo experto en cultura maya, Carlos Villanueva, comentó en entrevista exclusiva con La Verdad Noticias que promocionar las zonas arqueológicas Mayas en medio de la Pandemia y con el turismo mundial colapsado que es el que visita el mundo Maya es un despropósito.

El también representante del Festival de cortos CineSpace de la NASA para México y Latinoamérica, señaló como un desacierto de la directora de Fomento Turístico, Michelle Fridman,traer a influencers para promocionar el turismo en Yucatán.

Señaló que esto prueba que evidencia desconocer que las 3 zonas arqueológicas más visitadas de México son Tulum, Teotihuacán y Chichén Itzá las cuales “se venden solas” para usar la terminología de la promoción turística.

“Toda campaña turística debe enfocarse al nicho que corresponde el sitio a promocionar y el Mundo Maya es para un turismo más culto o de aventura, muy distinto al que prefiere las tres “S”(sex, sand, and sun) que visita Cancún (aunque ese turismo visita Chichén solo para la foto en el “Castillo “ y se regresa a la playa de Cancún), por lo que “promover” el turismo al nicho en el cual los “influencers” de YouTube me parece que no es el segmento de población al cual iría dirigida una campaña para este “nicho turístico” porque ese segmento de la población no representa derrama económica en nuestro Estado, me refiero al turismo Mochilero o de bajos ingresos”, comentó el antropólogo yucateco Carlos Villanueva.