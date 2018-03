Mujeres sufren más de obesidad que los hombres en Yucatán

Mujeres obesas en Yucatán

Según un especialista en la materia, siete de cada 10 yucatecos tiene sobrepeso y no hace nada por solucionar este padecimiento que puede ser mortal.

Uno de los problemas de salud que sigue afectando a la sociedad yucateca es el tema del sobrepeso y la obesidad, así lo dio a conocer el doctor Jesús Núñez Hernández, cirujano bariatra certificado, quien indicó que la llamada “Epidemia del Siglo XXI”, se presenta en siete de cada 10 yucatecos.

El especialista afirmó que la gente no se muere por obesidad, fallece por las enfermedades que se desarrollan al padecer sobrepeso; y en ese sentido, dijo que las enfermedades cardiacas son la principal causa de muerte, pues uno de cada cuatro enfermos sufre de un infarto al miocardio debido a esta “enfermedad silenciosa”.

Respecto a lo anterior, señaló que hay enfermedades asociadas con la muerte que desarrolla un obeso, las cuales son las enfermedades cardiacas, la diabetes y la hipertensión, padecimientos que al menos siete de cada 10 habitantes de Yucatán tiene y no lo saben, o lo saben, pero no han querido solucionar por cuenta propia o con un especialista.

Explicó que de esos siete, la mitad padece de obesidad grave, que en términos médicos, es cuando el paciente tiene más del 40 por ciento de exceso de peso. “Es decir, si yo mido 1.60 debo pesar alrededor de 60 kilogramos, pero si peso 100, tengo el 40 por ciento de exceso de peso, lo que significa que tengo obesidad grave”, indicó el especialista.

Encienden las alarmas en Yucatán

Agregó que en Yucatán el problema del sobrepeso va en aumento, ya que la gente tiene hábitos alimenticios poco saludables, aunque la obesidad también está ligada al sedentarismo y factores genéticos. “Si en casa se come de manera saludable, es probable que los integrantes de esa familia sean saludables, contrario si la familia no come da manera sana”, explicó Núñez Hernández.

Lo anterior se ve reflejado en las estadísticas del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave), que reportó un aumento de esta enfermedad del 100 por ciento durante el año pasado. Respecto al 2018, el Sinave ha revelado que hasta el pasado 26 de marzo en las instituciones de salud pública del Estado se han detectado cinco mil nueve nuevos casos de obesidad.

El mismo estudio revela que las mujeres son el rubro más afectado, pues de los nuevos casos registrados este año, tres mil 110 féminas fueron diagnosticadas con sobrepeso, contrario a los mil 899 hombres que resultaron tener la enfermedad, motivo por el cual Núñez Hernández recomendó tomar medidas preventivas como hacer ejercicio y comer saludable, así como tratar de evitar una vida sedentaria.

Por estos números, es bastante probable que los enfermos de obesidad supere el número registrado el año pasado, pues hasta la fecha se han detectado cinco mil nueve nuevos enfermos, cerca del 45 por ciento en comparación al 26 de agosto del año pasado, cuando el sector salud de la entidad había diagnosticado 13 mil 577 nuevos casos.