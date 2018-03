Mujeres no son relleno en política

Preocupante que en la política actual improvisen féminas para llenar espacios

‘No se trata solo de llenar los espacios con candidaturas improvisadas, porque ya sabemos que está a salvo el 50 y 50, ahora lo que viene es ver cómo se darán los procesos internos y los obstáculos que seguramente van a enfrentar aquellas mujeres con perfil pero sin recursos económicos y materiales para participar’. Dulce María Sauri Riancho, Ex Gobernadora de Yucatán

Te puede interesar

La ex gobernadora Yucateca Dulce María Sauri Riancho atajó contundente las versiones de que un partido político opositor al PRI la estaría buscando como su posible abanderada para los comicios de julio del 2018, al indicar ‘soy mujer de un solo partido’, al referirse al Revolucionario Institucional (PRI) y su preocupación por que éste y otros institutos políticos improvisen a mujeres como candidatas dejando de lado a aquellas que cuentan con carrera, experiencia y perfil para contender en el procesos electoral que viene.Sauri Riancho recordó que desde hace varios años tomó una ‘decisión de vida’, luego de la derrota de su partido en el 2000, de alejarse de los reflectores políticos, sin embargo, admitió que sigue siendo priísta, que siempre permanece atenta al desarrollo de las actividades de su partido y que ahora en el proceso electoral del 2018, el PRI deberá enfrentar muchos retos, y entre los más significativos, cumplir a cabalidad con la equidad y la asignación paritaria de las candidaturas. ‘Lo tiene que hacer, por voluntad, pero también por cumplir con los nuevos lineamientos que obligan a esa equidad, a todos los partidos no solo al PRI, de no hacerlo le darán palo en las instancias electorales y ni les van a registrar las planillas y las candidaturas’, dijo. A ella le preocupa en este momento que el PRI y los demás partidos, para cumplir con la paridad en la asignación para las 106 candidaturas a presidencias municipales y las diputaciones locales, los partidos, incluido el PRI, puedan improvisar yendo a buscar a las esposas, a las hijas, hermanas o comadres de quienes no estarán dispuestos a dejar el poder y los sitios que corresponden a las mujeres.Es preocupante que en esa apertura que viene, vayan a quedar fuera las mujeres que tienen carrera, experiencia y un interés genuino por abanderar al partido en los cargos de elección popular. Y mujeres con perfil, si las hay, las hay en todos los municipios, agregó. ‘No se trata solo de llenar los espacios, como ya dije con candidaturas improvisadas, porque ya sabemos que está a salvo el 50 y 50, ahora lo que viene es ver cómo se darán los procesos internos y los obstáculos que seguramente van a enfrentar aquellas mujeres con perfil pero sin recursos económicos y materiales para participar, ya que esa parte no está legislada y es ahí donde tenemos que ver la forma de instruir a esas mujeres que sepan que si sienten que sus derechos han sido vulnerados, todavía les quedaría el recurso de asistir ante los tribunales y de emprender los juicios de protección a sus derechos políticos’, explicó. A la pregunta expresa que en estos nuevos escenarios, en los que la paridad de género abrirá espacios suficientes a las mujeres con carrera política, dónde se sitúa Dulce María Saurí, la política yucateca expresó que esperaría que su partido la volteara ver pero no quiso mencionar en cuál posición, sin embargo en un juego de palabras al que entró una persona que la acompañaba, se dijo que en una senaduría.1991 -1993 Gobernadora 1999-2002 Presidenta del PRI