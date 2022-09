Mujeres marcharan el 28 de septiembre en pro del aborto en Yucatán

“Los problemas con dar a luz realmente se ve en todos los estados, pero en Yucatán se ve específicamente en las comunidades, con niñas que esperan hasta el momento de dar a luz para decirlo, mientras tanto se están medicando para tratar de abortar, hay otras que llegan al hospital con el producto muerto”, informó la activista y representante de la colectiva Rueda de Mujeres, Margot Mendoza.

Denunció que como activistas ha sido muy difícil acceder a las cifras reales que se tiene en la entidad, por lo que no quisieron decir alguna cifra en la que pudieran errar, sin embargo, comentaron que en Yucatán sigue siendo recurrente que las menores continúen siendo madres a muy temprana edad, refiriéndose al caso más cercano de una adolescente de 13 años que dio a luz a su bebe en una ambulancia.

Margot Mendoza, representante de la colectiva Rueda de Mujeres

“Hasta el momento no hemos podido acceder a una cifra oficial en la entidad, pero sabemos que es un problema latente, generalmente no las esconden, no tenemos acceso fácilmente a estos datos, pero recordemos que Yucatán está en segundo lugar en abuso infantil y lo vemos en las comunidades, donde son violentadas por la misma familia, es donde vemos embarazos de niñas de 10 o 12 años, que ocasionaron el mismo tío o papá”, dijo a “La Verdad Noticias”.

Marcharan en calles del centro de Mérida

Lo anterior lo dio a conocer en el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, donde las organizadoras invitaron a las mujeres de la capital, señalando que “esta marcha será totalmente separatista”, el 28 de septiembre.

El recorrido será de Paseo de Montejo donde se encuentra la “Anti-Monumenta”, avanzarán hacia el centro, para ocupar las diferentes tomando primeramente la calle 60, posiblemente esta marcha estará concluyendo en el monumento a la madre y se espera una participación de al menos 10 colectivas, con la presencia de unas 200 mujeres estarán tomando las calles del Centro Histórico de la ciudad de Mérida.

Emma Arteaga, representante de “Colectivas Unidas”

Asimismo, la representante de “Colectivas Unidas”, Emma Arteaga, explicó que después de la marcha realizaran micrófono abierto, donde las victimas expresan su sentir, así como tendederos donde se exhibieran fotografías y casos de Yucatán, “todas las mujeres están invitadas, es una marcha separatista de mujeres, para marchar en paz y con respeto”, comentó.

Madres menores de edad mueren por causas relacionadas con el embarazo

El Fondo de la Población de las Naciones Unidas menciona que la mortalidad materna es la principal causa de muerte en mujeres de edad reproductiva a nivel global, más de mil 500 mujeres y niñas mueren cada día a causa de complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto; lo que se traduce en cerca de 550 mil muertes anuales.

También se estima 16 millones de casos anuales que mueren por una infección, hipertensión, anemia o fístula obstétrica, en México una de cada 10 menores de edad entre los 13 y 18 se embaraza sin desearlo.

