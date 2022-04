Mujeres de Yucatán protestan contra feminicidios en México. Foto: Lilia Balam

Tras la confirmación de la muerte de la joven regiomontana Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, colectivas feministas yucatecas se sumaron a la movilización nacional, que este domingo exigió justicia por las mujeres víctimas de feminicidio y el alto a la violencia de género en México.

La protesta convocada como “Velada sorora por las que ya no están”, se efectuó en la plaza principal de la capital yucateca, donde las decenas de mujeres alzaron la voz en un llamado hacia las autoridades, con el objetivo de que detengan la violencia feminicida en la entidad y el país.

Las manifestantes dieron una vuelta a la plaza principal, haciendo una breve pausa en el Palacio de Gobierno de Yucatán y el Ayuntamiento de Mérida, mientras coreaban consignas como “Somos malas y podemos ser peores”, “No que no, sí que sí, ya volvimos a salir” y “La policía no me cuida, me cuidan mis amigas”.

Posteriormente se reunieron alrededor del asta bandera, donde colocaron veladoras, flores y pancartas, con leyendas con “Vivas se las llevaron, vivas las queremos”, “mi cuerpo no es una provocación” y “quiero que todas regresemos seguras a casa”.

También se guardó un minuto de silencio con el puño en alto, en honor a las víctimas de feminicidio en Yucatán y México.

También se colocó un altar para recordar a la joven Arlett Heredia, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en 2021, en una vivienda de la colonia Chuburná de Mérida, sin que hasta el momento se aclaren las causas de su muerte.

La familia sostiene que fue víctima de feminicidio, mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán, insiste en la versión del suicidio.

Feminicidios en Yucatán

La Velada Sorora se llevó a cabo en la plaza principal del centro de Mérida

Según el sitio web de la organización Yucatán Feminicida, del 2008 al 2021 en Yucatán 79 mujeres han sido víctimas de feminicidio, entre ellas, Leydi Marlene, Rosa María, Karina, Karen Edilia, Macelina, Berenice, Lucero, Ariani, Suemy del Socorro, Henrietta Marie, Fernanda, Paula, María Dolores, Teresa, Lidia Margarida y Arlette Ariadne.

Entre las víctimas están 10 niñas y adolescentes. Ocho de ellas y otras 13 mujeres fueron víctimas de violencia sexual antes de su asesinato.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

Además, señala que la FGE no ha logrado identificar a diez mujeres fallecidas, ha dejado sin resolver cuatro asesinatos de mujeres y no lograron probar la culpabilidad del presunto responsable en dos casos más. Además, en doce casos el feminicida se suicidó y no hubo ningún proceso de justicia y reparación para las víctimas y sus familiares.

Aunque desde 2012 existe el delito de feminicidio en el estado, la Fiscalía ha investigado solo 29 de 57 casos que ocurrieron a partir de ese año y solamente ha obtenido 20 sentencias condenatorias.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerse informado con las noticias de hoy!