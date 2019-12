Mujeres de Yucatán protagonizan video viral por no pagar a financieras

Tras un adeudo con una tienda departamental, un grupo de mujeres de Yucatán, se volvió viral luego de que se difundiera un video donde se niegan a pagar.

El video que cuenta con 14 mil veces compartida, 6.4 mil comentarios, 14 mil reacciones y unas 904 mil reproducciones en menos de una semana, ya se ha vuelto viral por el contexto que le dieron en una página de facebook, ‘La Tia Kuky’.

El video ya alcanzó a miles de personas.

En el video se muestra a una mujer que se queja de las financieras, porque presuntamente hostigan, ofenden y amenazan a las mujeres de un poblado de Yucatán, todo por no pagar sus deudas.

‘Que ellos nos están obligando, nos están hostigando, nos están ofendiendo que porque no pagamos, pero por culpa de ellos nos están nos van obligan sacar y sacar’.

La mujer sumamente enojada acusa a las financiera de quitarles sus pertenencias como televisores, lavadoras e incluso denunció que a una de sus vecinas las ha querido atropellar.

La mujer mostró su enojo en todo momento.

En reiteradas ocasiones, la mujer manifestó que no quieren pagar y por eso las financieras han hecho uso de una campaña de hostigamiento en su contra, sin embargo otra mujer salió a decir que no es que no quieran pagar, sino que ya no cuentan con recursos para pagar.

En otra parte del video se puede ver como una mujer le explica a los oficiales de policía que una de sus vecinas fue subida a la fuerza a un vehículo particular con la finalidad de llevarla a conseguir dinero a alguna parte para pagar su deuda. Uno de los hombres que iba en el vehículo dijo que no la subieron a la fuerza, a lo que otra mujer manifestó que la amenazaron.

Una de sus vecinas fue casi 'levantada' por no pagar.

El ambiente estaban sumamente caliente, ya que varios mujeres y hombres de un poblado de Yucatán se encontraban defendiendo a su vecina.

La mujer que sale mayormente en el video, dijo que son como 20 financieras las que se han dedicado a hostigarlas.

‘Son como 20 financieras que están acá y todas nos están friegue y friegue ya, y estos los mismo están haciendo, nos van a la casa, nos están pitoteando, nos estan gritando’.

La mujer dijo que ya pagaron mucho, que les han quitado sus artículos, que ’ya no van a pagar ni un peso’ por la manera en que las financieras salen a cobrar.

La policía tuvo que intervenir tras el zafarrancho.

Cabe recalcar que no se conoce cuando ocurrieron los hechos pero se puede ver que está trascendiendo en las redes sociales al grado de volverse viral.

