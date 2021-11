Mujeres buscan erradicar violencia sexual en comisarías de Mérida

Con el objetivo de prevenir y erradicar la violencia de género, el acoso y el abuso sexual contra las mujeres, niñas y adolescentes en las comisarías de Mérida, esta mañana se presentó el Proyecto In Lak’ech.

La iniciativa, que se trabajará en conjunto con el Instituto Municipal de la Mujer (IMM), comenzará a brindar servicios a partir del sábado 27 de noviembre, llevando información que permita a este sector de la población acceder a educación sexual integral, para identificar, prevenir, denunciar y combatir la violencia sexual, en cualquiera de sus formas, que se viven en las distintas localidades del municipio.

En rueda de prensa ofrecida desde las instalaciones del Catastro Municipal de Mérida, Emmy Puerto Arteaga, fundadora del proyecto In Lak’ech, comentó que en las actividades participará un equipo de mujeres profesionales, como abogadas, psicólogas, maestras, trabajadoras sociales, comunicadoras, periodistas, activistas, entre otras.

En In Lak'ech, un grupo integral de mujeres trabajarán para prevenir y erradicar la violencia sexual en comisarías vulnerables

En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, compartió que el grupo integral se encargará de llevar dicha información a las comisarías de la capital yucateca, que se encuentran fuera del periférico de Mérida, en busca de detener este tipo de agresiones machistas.

“Este proyecto ha sido creado con la finalidad de prevenir y erradicar la violencia sexual infantil y hacia mujeres en las comunidades y comisarías más vulnerables de todo el Estado, en esta ocasión vamos a comenzar con las comisarías de Mérida”, expresó Puerto Arteaga, quien dijo estar “muy contenta” de poder hacer sinergias entre organizaciones, sociedad civil organizada y autoridades municipales.

El proyecto In Lak’Ech estará financiado durante su primer año por las organizaciones Procter and Gamble (P&G) y la Organización Internacional Vital Voices. Durante el evento para presentar la iniciativa también estuvieron presentes la directora del IMM, Fabiola García Magaña y las integrantes de In Lak’ech, Rosa Cruz Pech, Emire Negrón Miranda.