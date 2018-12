Mujer señala violencia institucional y revela casos de abusos en Yucatán

Además de estar varios veces encerrada por su esposo quien la golpeaba, Greta relata que ha tenido miles de abusos y violencia institucional en el Estado de Yucatán.

La mujer afirma que desde hace medio año vive las deficiencias del sistema de justicia mexicano y le tocó presencial lo mismo hacia varias mujeres.

En primera instancia asegura que el Centro de Justicia para las Mujeres (Cejum) de la Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE) no ha recibido custodia en contra de su ex pareja y agresor lo que ha puesto en riesgo la vida de su hijo de 10 años.

"Me dijeron que debía tener heridas con más de 15 días en sanar para proceder en contra de mi agresor, no sé si estaban esperando que me mate o quieren ver sangre”, aseguró.

Pero la mujer también relata que tenía pruebas pues tenía videos de cámaras de seguridad de la casa donde habitaron donde se puede apreciar uno de los ataques y que hasta el momento están impunes, pues el presunto agresor sigue en libertad, por lo que vive con el temor de sufrir más agresiones.

Esta mujer también comentó que una funcionaria del Cejum de nombre Vanesa Ucán, del ministerio público le dijo no hiciera dramas.

"El papel de las autoridades deja mucho qué desear. Cuando le dije a esta mujer que me dé un momento para respirar; me dijo: no por favor, dramas no, yo estaba en lo mío, me salí e incluso me oriné”, aclaró.