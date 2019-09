Mujer se salva de ser violada luego de tirarse de un mototaxi en Yucatán

Una mujer denunció públicamente a un mototaxista que tenía, al parecer, intenciones de violar a su madre mientras se transportaba en este tipo de unidades de transporte en el municipio de Ticul, al sur de Yucatán.

De acuerdo con el relato de Karly “N”, los hechos ocurrieron ayer viernes alrededor de las 9:30 horas, cuando su madre abordó un mototaxi, pero en el trayecto el mototaxista se desvío a una zona de monte.

Supuestamente un mototaxista iba a violar a una mujer en un municipio de Yucatán. (Imagen ilustrativa)

Debido a que el mototaxista la estaba llevando monte adentro, la señora, asustada por el temor a ser violada, vio la manera de tirarse del mototaxi en movimiento para buscar un lugar dónde refugiarse.

Al ver que la señora se había tirado, el conductor de la unidad siguió su camino y la señora obtuvo la ayuda de otro mototaxista quien la llevó a la comandancia de la Policía Municipal para interponer su denuncia correspondiente.

La denuncia de la mujer la realizó vía redes sociales de Yucatán.

En la comandancia, según Karly “N”, estaba el comandante en turno y el líder de los mototaxistas, quien después de escuchar lo sucedido, el oficial le dijo a la señora que no se podía hacer nada porque no pasó a mayores.

La mujer realizó la denuncia a través de redes sociales de Yucatán.

De igual manera, el agente le insinuó que a lo mejor ella había provocado al mototaxista, aunado a que si el problema crecía ella tenía las de perder porque era una señora, lo que hizo que la señora desistiera.

La mujer realizó la denuncia a través de redes sociales de Yucatán.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

Debido a este acto de injusticia, su hija de la víctima decidió compartir por redes sociales la experiencia de su madre y señalar a su supuesto agresor, a quien Karly “N” identificó como “Chivo de Pustunich”.

La mujer dijo que el mototaxista la llevaba a un camino de monte, para supuestamente, violarla.

Dale clic a la estrella de Google News y síguenos

Te puede interesar: Sujeto viola a su ex mujer en Mérida, mientras ella suplicaba que no le hiciera daño

Asimismo, como el asunto no pasó a mayores, el líder de los mototaxistas señaló que sólo podía regañar al presunto agresor, ya que en realidad no hizo nada y no tenía los argumentos para darle otra sanción.