Mujer que fue asaltada tiene miedo de represalias en Yucatán (Video)

Como dimos a conocer, una mujer que fue asaltada y obligada a desvestirse en plena calle, relata a través de un video en redes sociales como sucedieron los hecho; la mujer con la voz entrecortada dice tener miedo.

Los hechos ocurrieron el día 17 de octubre cerca de una fábrica de galletas; la mujer labora para la galletera y relata que iba saliendo de su trabajo cuando pasó junto a una pareja que pensó que eran una familia, pero en realidad no era así.

La mujer relata lo sucedido.

‘El chavo se bajó, y pues no voltee a ver al momento, como a los, al medio metro de donde yo estaba de ellos, al voltear a ver el ya estaba detrás de mí, fue cuando me apaño, me agarró y me estaba ahorcando, y me puso un cuchillo diciendome que le diciendome que, que le diera todas mis pertenencias y me fue metiendo hasta el monte’.

La mujer cuenta como fue que la despojaron de sus pertenencias.

La mujer que fue asaltada, relata que el sujeto que la amenazó, la llevó hasta el monte a jalones de pelo. La joven mujer dice que el asaltante comenzó a revisar su bulto y a revisar entres sus pertenencias; agarro lo que tenía de valor.

En el video, la mujer asaltada, relata el momento en el cual el sujeto le pide que se desvista.

‘Y, agarro y me dijo que yo me quitara la blusa, con el cuchillo en el cuello, me estaba amenazando que yo me lo quitara’.

La mujer manifiesta que ella se quitó la blusa, y el sujeto la rompió para vendarle los ojos, para que no lo viera, después el sujeto obligó a la mujer a quitarse el pantalón.

Video de Botaneando la Nota

Con un tono de angustia en la voz, la mujer relata cómo el sujeto le pidió que se quitara el pantalón, mientras arrastraba a la joven hacia el monte; ella no quería quitarse el pantalón por miedo a que fuera violada.

La mujer asaltada, dice que no pasó a más, que sólo le quitó sus pertenencias de valor pero ante las amenazas de las que fue víctima tiene miedo de lo que le pueda pasar.

La mujer dice tener mucho miedo de lo que le pueda pasar.

La joven relata que el sujeto le preguntó dónde vivía, pero por miedo ella dijo que ‘no sabía, que vive muy lejos’.

El sujeto después de asaltar, desnudar e interrogar a la joven mujer, la amenazó y le dijo que si salía gritando o algo por el estilo, iba a regresar y la iba a matar.

‘El agarro y se fue, cuando yo salí, trate de salir, agarre lo que pude de mis cosas, y conforme yo iba saliendo me iba subiendo el pantalón’.

La mujer con el miedo a flor de piel, salió del monte a la carretera y se encontró con un compañero de trabajo, quien fue quien la auxilió, relata.

Un vehículo que pasaba por el lugar, se detuvo, por fortuna se trataba de un vecino que la trasladó hasta su casa, la esposa del vecino fue quien llamó a la policía y estuvieron dando vuelta por el rumbo para ver si daban con el asaltante.

La policía logro detener al responsable de los hechos.

La policía llegó hasta el domicilio de la mujer afectada, los oficiales realizaron las investigaciones. Afortunadamente el cuerpo policiaco de Yucatán logró dar con las personas que asaltaron a la joven mujer.

EL día 18 de octubre la mujer se presentó a interponer la denuncia correspondiente e identificar al sujeto.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

Te puede interesar: Obligan a mujer a desnudarse luego de ser asaltada afuera de una fábrica en Yucatán

La mujer asaltada comenta que si se trata de él, sin embargo manifiesta tener mucho miedo de que lo suelten y de que tome represalias en su contra, ya que ‘andan diciendo que va salir libre’ y la amenazó.

‘Tengo miedo, tengo miedo de que el me vea y me haga otra cosa y sea peor, esta vez la libre, porque, por el cuchillo que tenía, me imaginaba otras cosas, que yo no iba a regresar a mi casa, pero ojala y ese hombre no salga, tengo mucho miedo’, concluyó la mujer.

Dale clic en la estrella de Google News y síguenos