Mujer que cayó de una torre en Mérida dijo que fue entregada en un ritual

Yaribet Hidalgo, la mujer que se dejó caer de un torre de alta tensión en Ciudad Caucel, en Mérida evidenció a su pareja sentimental por haber realizado un ritual en el cual la había ofrecido a ella.

Al poco tiempo que la mujer subió a la torre, se presentaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a quienes les pidió que ‘llamen a Pancho’, su pareja sentimental.

La mujer proporcionó su número de teléfono y para evitar que siga escalando, los oficiales marcaron el número de teléfono y le pidieron que no siga subiendo: ‘no te subas hay te están llamando ya lo tenemos en llamada, vente baja quiere hablar contigo’, decían los oficiales.

Autoridades presentaron a 'Pancho', su pareja sentimental.

Yaribet dijo que no quería hablar por celular y pidio que lo llevaran de manera presencial, por lo que en un lapso de 40 minutos, el hombre identificado como Francisco Mechón fue llevado hasta la torre.

Lejos de calmarse, la mujer decidió subir aún más la torre cuando vio a ‘Pancho’ con una playera de la Santa Muerte.

La mujer gritaba desde las alturas que fue entregada en un ritual satánico.

La señora al ver al sujeto comenzó a escalar la torre más alto y gritó:

‘Pancho tú me entregaste en tu ritual que te funcionó, dile que me dejen en paz ya me vinieron por mi’,