Mujer que asesinó brutalmente a su novio, es acusada de maltratar a sus hijos en Yucatán

La ex modelo de Guanajuato, quien es sospechosa del asesinato de su novio cuando tenía 15 años, fue vinculada a proceso en Yucatán por el delito de violencia familiar, debido a que maltrataba a sus hijos.

Por lo anterior, la mujer, identificada como Alicia L.C., continuará usando por los próximos seis meses, un brazalete electrónico en uno de sus pies, aunado a que tiene prohibido salir del territorio yucateco.

La mujer fue presentada ante un juez de control en Yucatán por el delito de violencia familiar.

Según se informó, el grado de peligrosidad que tiene la mujer es considerado alto, debido a que hay pruebas psicológicas practicadas a los menores agraviados, que indican que era mucho el maltrato físico y psicológico.

El juez de control, Luis Mendoza no varió en las medidas cautelares que le impuso en la audiencia de imputación, de modo que estará seis meses má con el dispositivo, no podrá salir del Estado y no acercarse a los niños.

La mujer usará brazalete electrónico durante los próximos seis meses en Yucatán.

Alicia fue denunciada por violencia doméstica por un empresario gasolinero, con quien procreó a un niño y reconoció a una menor como su hija, a los cuales insultaba, maltrataba y los dejaba sin comida en su hogar.

La mujer, además es sospechosa de haber matado a su novio.

Es de recordar que la ex modelo es señalada como la persona que, a los 15 años de edad, el 4 de febrero de 1999 en la ciudad de Irapuato, presuntamente mató a su novio Ezequiel David al cual acuchilló y quemó en una cama.