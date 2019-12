Mujer policía renuncia antes de que la despidan en Mérida, su historia te sorprenderá

A través de las redes sociales se difundió esta conmovedora historia que relata cómo una mujer policía decidió abandonar su trabajo en la SSP de Yucatán por un integrante de su familia.

La mujer relató que tras casi 12 años de trabajar para la Secretaría de Seguridad Pública como instructora de educación vial se vio obligada a renunciar a su trabajo.

Dice que aproximadamente dos meses y medio atrás había tenido razones para renunciar y decidió presentar su baja, sin embargo le prometieron que las cosas mejorarían, pero las cosas permanecieron igual y peor ya que dice que hubo represalias.

La mujer que fue policía por más de una década dijo que el 15 de diciembre recibió una llamada de emergencia y le avisaron que una de sus hijas estaba muy enferma, por lo que, sin pensarlo decidió ir a los brazos de su pequeña.

Aún siendo policía ella avisó que se ausentará, más no pidió permiso, eso le podría costar su trabajo y no le importó.

Ella tuvo que viajar ya que su hija no vive en Mérida; 'Lupita se encontraba hospitalizada en estado grave’.

‘Viaje sin pensarlo, no pedí permiso, sólo avise, me di cuenta que mi familia es mi prioridad y me quedé’, se lee.